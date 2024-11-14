İş makinesine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobildeki yaralılar Melike, Mert ve Mina Öncel ile Saliha Bülbül, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi.

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