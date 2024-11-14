Şanlıurfa'da bir avukat bıçaklı saldırıya uğradı

Şanlıurfa Barosundan yapılan tepki açıklamasında ise saldırıya uğrayan avukata sahip çıkılarak, adli sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.

Sağlık durumu iyi olan avukat M.T, darp raporu alarak söz konusu kişilerden şikayetçi oldu.

Avukatlar M.T. ile M.K., ilçede, haciz işlemleri için borçlu kişilerin iş yerine gitti.

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