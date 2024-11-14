Şanlıurfa'da bir avukat bıçaklı saldırıya uğradı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir avukat, bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu 3 yerinden bıçaklanan avukat, Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şikayet üzerine şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2024 23:30, Son Güncelleme : 14 Kasım 2024 23:34
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir avukat, bıçaklı saldırıya uğradı.
Avukatlar M.T. ile M.K., ilçede, haciz işlemleri için borçlu kişilerin iş yerine gitti.
Bir süre borçlularla tartışan avukatlardan M.T, borçlu 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Saldırı sonucu 3 yerinden bıçaklanan avukat, Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık durumu iyi olan avukat M.T, darp raporu alarak söz konusu kişilerden şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa Barosundan yapılan tepki açıklamasında ise saldırıya uğrayan avukata sahip çıkılarak, adli sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.