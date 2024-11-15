15 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Dünyada diyabet hastası sayısı 800 milyonu aştı
Dünyada diyabet hastası sayısı 800 milyonu aştı
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Pozantı Belediyesi'nde rüşvet operasyonu
Pozantı Belediyesi'nde rüşvet operasyonu
'Tarımsal ihracat rakamımızı 31 milyar dolara çıkardık'
'Tarımsal ihracat rakamımızı 31 milyar dolara çıkardık'
Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
Yalçın'dan MEB'e çağrı: Mülakat mağdurlarının sesine kulak verin!
Yalçın'dan MEB'e çağrı: Mülakat mağdurlarının sesine kulak verin!
'Kuyu-37' operasyonlarında yakalanan 207 zanlı tutuklandı
'Kuyu-37' operasyonlarında yakalanan 207 zanlı tutuklandı
Balkanlardan serin ve yağışlı hava geldi: 10 gün sürecek
Balkanlardan serin ve yağışlı hava geldi: 10 gün sürecek
Ebrar Sitesi davası 23 Ocak'a ertelendi
Ebrar Sitesi davası 23 Ocak'a ertelendi
RTÜK, gündüz kuşağı programlarına toplam 518 ceza verdi
RTÜK, gündüz kuşağı programlarına toplam 518 ceza verdi
ÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı
İzmir'de 13 yaşındaki çocuk AIDS'ten öldü
İzmir'de 13 yaşındaki çocuk AIDS'ten öldü
EPDK'dan Ar-Ge'ye 5 milyar TL destek
EPDK'dan Ar-Ge'ye 5 milyar TL destek
Elektrik faciası davasında savcı mütalaasını verdi
Elektrik faciası davasında savcı mütalaasını verdi
Kabine kulisi: 2 icracı bakan görevden alınabilir
Kabine kulisi: 2 icracı bakan görevden alınabilir
'MSB Türk firması yerine İsrailli firmayı seçti' iddiasına yalanlama
'MSB Türk firması yerine İsrailli firmayı seçti' iddiasına yalanlama
Şehit polis memuru Yiğit'in cenazesi Adana'da defnedildi
Şehit polis memuru Yiğit'in cenazesi Adana'da defnedildi
Yedieminlerde yeni dönem: 6 ay kalan araç satılacak
Yedieminlerde yeni dönem: 6 ay kalan araç satılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek
Genç Sağlık Sendikası'nın gündemde tuttuğu '1+1' Mecliste
Genç Sağlık Sendikası'nın gündemde tuttuğu '1+1' Mecliste
Bakan Tekin ile CHP'li vekiller arasında 'konser parası' atışması
Bakan Tekin ile CHP'li vekiller arasında 'konser parası' atışması
SGK: Ankara BB ile anlaşma yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmıyor
SGK: Ankara BB ile anlaşma yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmıyor
Sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Aralık
Sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Aralık
KVKK'den sosyal medya platformu X'e rekor ceza
KVKK'den sosyal medya platformu X'e rekor ceza
Konser incelemesi: Müfettişler İBB ve Ankara Büyükşehirde
Konser incelemesi: Müfettişler İBB ve Ankara Büyükşehirde
Bakan Işıkhan'dan Ankara BB'nin SGK borcuna dair açıklama
Bakan Işıkhan'dan Ankara BB'nin SGK borcuna dair açıklama
Yumurtaya peş peşe zam: Tanesi 8 lira oldu
Yumurtaya peş peşe zam: Tanesi 8 lira oldu
2025'te zam oranı ve yeni asgari ücret ne kadar olacak?
2025'te zam oranı ve yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Bakan Işıkhan açıkladı: Emekli maaşları iyileştirilecek
Bakan Işıkhan açıkladı: Emekli maaşları iyileştirilecek
Öğretmenlikte 'Akademi' dönemi resmen başladı!
Öğretmenlikte 'Akademi' dönemi resmen başladı!
Ana sayfaHaberler Siyasi

15 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları

15 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2024 00:02, Son Güncelleme : 15 Kasım 2024 00:04
Yazdır
15 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü dolasıyla KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tebrikleri kabul programına, Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki törene, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmigeçide katılacak, basın toplantısı düzenleyecek, Tatar'ın vereceği resepsiyona iştirak edecek.

(Lefkoşa)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tebrikleri kabul programına, Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki törene, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmigeçide katılacak, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı ziyaret edecek.

(Lefkoşa)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 10. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'na katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- TBMM'den

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret edecek, Kilis Zeytin Festivali Kortej Yürüyüşü'ne, zeytin hasadı ve zeytinyağı sıkımı, zeytinyağı rafine tesisi temel atma törenine katılacak.

(Kilis/09.30-16.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkale ve Gürpınar ilçe kongrelerine ve Güzeldere Tüneli Açılış Töreni'ne katılacak, Van Çevre Yolu yerinde incelemelerde bulunacak, İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

(Van/10.30-18.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı ücretli çalışan istatistikleri ile ekim ayı tarım ürünleri üretici fiyat endekisini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi ile eylül ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu yayınlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2025-2029 Dönemi Stratejik Plan Çalıştayı'na katılacak.

(Sakarya/10.30)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler'i ağırlayacağı maçın hazırlıklarını TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Kayseri'ye gidecek.

(İstanbul/11.00/16.00)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, Galler maçı öncesi Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Kayseri/18.00)

3- UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Türkiye'ye konuk olacak Galler Milli Takımı, resmi antrenmanını Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yapacak. Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy ve bir futbolcu, stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.

(Kayseri/11.45/13.00)

4- Fenerbahçe, Rusya'nın Zenit takımıyla özel maçta Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

5- THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Kaunas/21.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi maçıyla başlayacak.

(Bursa/18.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber