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Apartmanda haşere ilaçlaması sonrası zehirlenen bebek öldü

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda haşere ilaçlamasının ardından zehirlenen 1 yaşındaki erkek bebek yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2024 07:12, Son Güncelleme : 15 Kasım 2024 07:25
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Apartmanda haşere ilaçlaması sonrası zehirlenen bebek öldü

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'taki bir apartmanda 12 Kasım'daki haşere ilaçlamasının ardından 14 Kasım saat 11.30 sıralarında bazı vatandaşların etkilendiğinin 112 ihbar hattına bildirildiği belirtildi.

İlaçlamayla ilgili araştırma yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Apartman sakinlerinden 1 yaşındaki erkek bebek T.A.K'nin zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. İlaçlamadan etkilenen apartman sakini G.U'nun tedavisine Alsancak Devlet Hastanesinde devam edilmektedir. Vefat eden bebeğin babası R.K. ve annesi R.K. tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Olayın yaşandığı apartmanı ilaçlayan firmanın 3 personelinin gözaltına alınmıştır."

Olayın yaşandığı bina ile yanındaki apartmanın tahliye edildiği, burada yaşayanlara geçici barınma imkanı sunulduğu bildirilen açıklamada, "Ayrıca AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekiplerince ilaçlama yapılan bölgede havalandırma çalışmalarına başlanmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat sürmektedir." ifadelerine yer verildi.

- Tahliye edilen apartman sakinlerinin açıklamaları

Öte yandan güvenlik önlemi alınan ve araç trafiğine kapatılan mahallede, AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer ekiplerince tahliye edilen apartmanlarda havalandırma çalışmaları devam ediyor.

Apartmanlarda yaşayan bina sakinlerinin bölgede çalışmaların bitmesini beklediği görüldü.

Olayın yaşandığı binanın yanındaki apartmanda yaklaşık 20 yıldır ikamet eden Nesrin Yağcı, AA muhabirine, olayı duyduktan sonra iş yerinden ayrılarak yakınlarına ve komşularına haber verdiğini ve eve geldiğini söyledi.

İlaçlamadan haberlerinin olmadığını anlatan Yağcı, şunları kaydetti:

"İşten geldim. Yoğun bir koku aldım. Acaba doğal gaz mı diye düşündüm. Ondan mı rahatsız oluyorum dedim. Evi havalandırdım, açtım. Hiçbir bilgim yok. Akşamüstü bir mide bulantısı başladı. Ayakta duramıyorum. Keşke o anda doktora gitseydim. Bilemediğim için şu anda ben de kendimi suçlu hissediyorum. Bilseydim belki de bu kadarı olmazdı. Kokuyu aldığım anda çağırsaydım, kokunun ne olduğunu anlarlardı. Şu an herkes mağdur durumda. Karşı tarafın en büyük cezaları almasını istiyorum. Ölen bebeğin annesi ve babası için gerçekten büyük bir acı. Onlar için inşallah kanun elinden geleni yapacaktır diye düşünüyorum."

Apartman sakinlerinden Sezgin Işıkadalı da 25 yıldır burada yaşadıklarını belirterek, "Aile dün akşam evlerine dönüyor. Kapı cam kapalı diye onlar da rahatlıkla yatıyorlar. Sabah bebeğin dudakları morarmış, kalbi durmuş. Hepsi zehirlenmiş. Üst kattaki bir kişi de zehirlenmiş. Onu da ambulansla götürdüler. Maalesef bebek öldü. Apartmanımız boşaltıldı. Çevresinde ilaçlama yapılan apartmanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Halam inemediği için ambulansa getirdiler. Onu bırakmamak için biz de dışarıda bekliyoruz." diye konuştu.

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