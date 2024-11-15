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Esnafın suçu ne? Devletin yetki verdiği kurum bile fark alıyor

Maliye, kartlı satıştan komisyon isteyen esnafa para cezası kesiyor. Ancak, devletin verdiği yetkiyle muayene istasyonlarını işleten Tüvtürk, gecikme cezası ve kartlı ödemelerde "hizmet bedeli" adı altında yüzde 5 komisyon alıyor ve hiçbir yaptırımla karşılaşmıyor!

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 15 Kasım 2024 07:35, Son Güncelleme : 15 Kasım 2024 07:37
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Esnafın suçu ne? Devletin yetki verdiği kurum bile fark alıyor

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; Türkiye genelinde araç muayene istasyonlarını işleten Tüv-türk'ün gecikme cezası ve kredi kartı işlemlerinde aldığı komisyon ücretleri vatandaşların tepkisine sebep oluyor. Araç sahipleri, muayene sürelerinin bitmesine rağmen sistemde randevu bulamıyor.

İstanbul'daki istasyonlarından randevu almak isteyen vatandaşlar için bekleme süresi 20 günü bulurken, Ankara ve İzmir'de bu süre 15 güne kadar çıkmış durumda. Randevu alamayan araç sahipleri, gecikme bedeline tabi tutuluyor; ayrıca, trafik kontrollerinde para cezası veya araç bağlama işlemleriyle karşı karşıya kalabiliyorlar. Gecikme bedeli olarak ise araç muayene ücreti üzerinden yüzde 5'lik bir ceza uygulanıyor. Tüvtürk'te yaşanan bir diğer önemli sorun ise kredi kartı ile yapılan ödemelerde alınan komisyon farkı.

YÜZDE 5 FARK ALINIYOR

Yapılan muayenenin kredi kartı ile ödenmesi durumunda yüzde 5 fark alınıyor. Şirket bunu 'hizmet bedeli' adı altında tahsil ediyor. Ancak nakit ödemelerde bu hizmet bedeli alınmıyor. Bu da vatandaşların tepkisine neden oluyor. Araç sahipleri yaptıkları açıklamalarda "Randevu sistemindeki aksaklık nedeniyle gecikme zammına maruz kalıyoruz. Bu durum bizi ilgilendirmemeli. Gecikme bizden değil, Tüvtürk'ten kaynaklı. O halde istasyon sayısını artırın ya da mesaiye kalın. Ayrıca kredi kartları ile yapılan ödemelerden fark alınması doğru değil" ifadelerini kullanıyor.

Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada "Tüvtürk'ün kredi kartlı ödemelerde komisyon alması kabul edilemez" dedi.

Kart komisyon ücretlerinin bankalar kaynaklı yükseldiğini, esnafın kendini enflasyondan korumak amaçlı böyle bir sistem kurduğunu söyleyen Deniz "Ancak Tüvtürk için aynı durum geçerli değil. Her ne kadar özel bir şirket olsa da, yaptığı işlem mecburi. Bugün aracı olan herkes muayeneden geçmek zorunda. Burada tüketici mecburiyetini kötüye kullanmak var. Resmen haraç kesiyorlar. Nihayetinde tüketici aracını başka bir şirkette muayene ettiremiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ticarette kredi kartlı ödemeye yönlendirirken, alınan bu ücretler hiç normal değil" dedi. Konuyla ilgili çok şikayet olduğunu ifade eden Bülent Deniz "Defalarca mahkemeye başvurduk, bir sonuç alınamıyor" ifadelerini kullandı.

YENİ YILDA YÜZDE 44 ZAM GELECEK

Yeniden değerleme oranı çerçevesinde 2025 yılında araç muayene ücretlerine yüzde 44 zam gelecek. Bu çerçevede traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet için muayene ücretleri 927,60 TL'den 1.335 TL'ye, otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar için alınan muayene ücreti ise 1.821,60 TL'den 2 bin 622 TL'ye, otobüs, kamyon ve çekiciler için muayene ücreti ise 2 bin 462,40 TL'den 3 bin 544 TL'ye çıkacak.

KOMİSYON DEĞİL HİZMET BEDELİ!

Tüvtürk konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada "Ödeme hizmeti karşılığında, hizmet sağlayıcı firma tarafından müşterilerimizden bir 'hizmet bedeli' tahsil edilmektedir. Tarafımızca araç muayene ücret bedellerinin ödenmesinde alternatif ödeme aracı olarak sunulan banka kartı ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde, muayene ücreti haricinde herhangi bir ek ücret alınmamaktadır. Basında yer alan 'TÜVTÜRK'ün kredi kartı ile yapılan ödemelerde komisyon aldığına' dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır, kamuoyunun bilgilerine sunulur" demişti.

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