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Borcunu ödemeyen belediyeye haciz

Belediyelere "borcunuzu ödeyin" çağrısında bulunan Çalışma Bakanı Işıkhan "Tek seferde ödeyemiyorsanız, taksitlendirelim; isterseniz gayrimenkul takası teklifi yapın, değerinde alalım. Hiçbir adım atmayan belediyelere haciz dahil işlem uygulayacağız" dedi

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 15 Kasım 2024 07:43, Son Güncelleme : 15 Kasım 2024 07:44
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Borcunu ödemeyen belediyeye haciz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, borçları konusunda hiçbir adım atmayan belediyelere mevzuatın da öngördüğü şekilde haciz dahil işlem uygulayacaklarını açıkladı.

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde milletvekillerin sorularını cevaplandıran Işıkhan, belediyelerin 96 milyar liralık borcunun bugün itibarıyla 150 milyar liraya ulaştığına dikkat çekerek "Borçlu belediyelerle iletişime geçerek borçlarını ödemelerini istiyoruz. Belediyelerin borçları özel yapılandırma kanunları kapsamında 120 aya kadar vadelerle taksitlendirilmek üzere genel bütçe paylarından kesinti yapılarak tahsil edilebiliyor. Yapılandırma kapsamında oluşan borçlar ise 6183 Sayılı Kanun kapsamında 36 aya kadar vadelerle tecil edilebilmekte. Bununla birlikte, borçlu belediyeler borçlarına karşılık gayrimenkul teklifiyle borçlarını ödeyebilme imkanına da sahipler. Bütün belediyelere eşit yaklaşıyoruz. Bütün belediyelere kamuoyu önünde aynı çağrıyı yapıyoruz. 'Borcunuzu ödeyin, borçlarınızın birikmesine ve ödenmesi zor seviyelere gelmesine müsaade etmeyin. Tek seferde ödeyemiyorsanız gelin bize başvurun, taksitlendirelim; isterseniz gayrimenkul takası teklifi yapın, değerinde alalım' diyoruz" dedi.

YÜZDE 67,5'İ CHP'NİN
Bakan Işıkhan, 150 milyar liralık belediye borçlarının yüzde 67,5'inin CHP, yüzde 25'inin AK Parti, yüzde 3'ünün MHP ve yüzde 2'sinin de DEM Parti'ye ait olduğunu bildirdi.

İzmit, Şişli ve Bodrum Belediye Başkanlarının kendisiyle görüştüğünü ve borçlarını ödeme noktasında isteklerini ortaya koyduğunu anlatan Işıkhan "Ancak bunca çağrımıza rağmen borçları konusunda hiçbir adım atmayan belediyelere haciz dahil işlemleri uygulamak durumundayız. Bunu en borçlu belediyelerden başlayarak gerçekleştiriyoruz. En borçlu belediyeler maalesef CHP'li belediyeler" diye konuştu.

CAMİ VE OKULLA TAKAS YOK
Işıkhan 'SGK'nın AK Partili belediyelerden borcuna karşılık cami aldığı' iddiasının da gerçeği yansıtmadığını söyledi. Işıkhan "Hiçbir şekilde cami, okul binalarını takas yapmıyoruz" dedi.

RIZAEN ANLAŞMA YOK
Ankara Büyükşehir Belediyesinin borçlarıyla ilgili de bilgi veren Işıkhan "Ankara Büyükşehir Belediyesinin şu anda 8,4 milyar lira SGK borcu var. 2019 yılında Melih Bey'den belediyeyi devraldığında 200 milyondu SGK prim borcu, şimdi 8,5 milyar. Bu konuyu mart ayında ilk kez dile getirdiğimizde 4,5 milyar lira borcu vardı, 7 ayda borcu neredeyse 2 katına çıktı. Üstelik taksitlendirme başvurusu yapmadılar ve her geçen gün borçları katlanarak artıyor. Bu durumda haciz uygulamaktan başka bir şey yapamayacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesinin borçlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABB Başkanı Mansur Yavaş "Son yapılan görüşmelerde ilgili kanunun 48'nci maddesi yerine dilekçe ile iptali ve karşılıklı rızaen anlaşma ile tüm şirketler için 250 milyon rızaen karşılıklı ödeme konusunda mutabık kalındı" açıklamasını yapmıştı. SGK, mevzuatta ve borçların ödenme şekilleri arasında 'rızaen anlaşma şekli' bulunmadığını, kurumun bu yönde bir anlaşma yapmadığını belirtti.

EYT'NİN 2024 MALİYETİ 592,6 MİLYAR LİRA
Işıkhan, geçtiğimiz yıl 2 milyon sigortalıya 210 milyar lira yaşlılık aylığı, bayram ikramiyesi, emeklilik ikramiyesi ve 5 bin lira ikramiye ödemesi yapıldığını belirterek "2023 yılında EYT kapsamında 42,1 milyar lira da prim kaybı olduğu tahmin edilmekte. EYT kapsamında 2024 yılında katlanılacak maliyetin 592,6 milyar lira olacağı öngörülmektedir" bilgisini paylaştı. Işıkhan, bu yıl EYT'den emekli olanların sayısının da 2,2 milyon olduğunu açıkladı.

SURİYELİLER GSS KAPSAMINA ALINMIYOR
Bakan Işıkhan, geçici koruma sağlanan Suriyelilerin genel sağlık sigortası kapsamına alınmasına yönelik herhangi bir çalışma bulunmadığını belirterek şunları kaydetti: Suriyelilerin sağlık harcamalarının SGK bütçesinden karşılandığına dair iddiaları kesinlikle reddediyoruz ve bu iddialar doğru değildir. Tüm çalışmalarımız ülkemizde bulunan yabancıların iş gücü piyasamızın ihtiyaçları doğrultusunda kayıtlı olarak istihdam edilmesine yöneliktir.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

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