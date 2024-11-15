Konsere var, SGK'ya yok! İki belediyede 12 milyar harcama

Yenişafak'tan Oğuzhan Ürüşan'ın haberine göre; CHP'li belediyelerin konser skandalında her gün yeni bir perde aralanıyor. Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediyelerinde ortaya çıkan fahiş fiyat halkasına her geçen gün yeni bir CHP'li belediye ekleniyor.

2 BELEDİYEDE 12 MİLYAR HARCAMA



CHP'li belediyelerin konser adı altında yaptığı vurgun dudak uçuklattı. Ankara Büyükşehir Belediyesi son 5 yılda düzenlenen konserlere toplam 810 milyon TL harcarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 325 milyon dolar ödedi. Söz konusu rakam güncel kurla 11 milyar 212 milyon TL tutuyor.

BEYKOZ'A DA İNCELEME



Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP'li Beykoz Belediyesi'nde 3 konsere yaklaşık 20 milyon TL bedelli ihale yaptığı ve Tuzlaspor hisselerinin devir süreciyle alakalı inceleme başlatıldı. Beykoz Belediyesi'nin 3 konser organizasyonu ile Beykoz 1908 AŞ'nin Tuzlaspor'un haklarını satın alarak Beykoz Anadolu Spor AŞ adıyla TFF 2. Lig'de oynama sürecinde usulsüz harcama yapıldığı ortaya çıkmıştı.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ



Cumhuriyet Başsavcılıkları usulsüz harcama iddialarıyla ilgili kamu zararının doğup doğmadığının tespiti için inceleme başlatırken, İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği müzekkere ile birlikte, İçişleri Bakanlığı belediyelere müfettiş görevlendirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne inceleme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ise soruşturma başlatıldı. Beykoz Belediyesinde de inceleme başlatıldı.

BÜTÇESİ HANGİ KALEMDEN?



Müfettişler, soruşturma başlatılan belediyelerde iki ayaklı inceleme yapacak. İlk olarak konserlere harcanan bütçenin hangi kalemden karşılandığına bakılacak.

KISTAS NASIL BELİRLENİYOR?



İkinci olarak da sanatçılara ödenen paranın neye göre belirlendiği tespit edilecek. Şirketlerle yapılan sözleşmeler de inceleme altına alınacak.

Yine Atatürk'e sığındı

Tepkilerin odağındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerine yönelik "konser" soruşturmalarına ilişkin ilk açıklamasını katıldığı 3. İstanbul Kariyer Fuarı açılışında yaptı. İmamoğlu, soruşturmalarla ilgili yüz milyonlarca liralık Ankara ve milyarlarca liralık İstanbul konser harcamalarına değinmezken, sürecin bir "itibar suikastına" dönüştüğünü öne sürdü. Konserlerle ilgili soruşturmanın başlatılmasının hemen ardından yaptığı ilk açıklamada Cumhuriyet Bayramı ve 'Atatürk'ün arkasına sığınan İmamoğlu şöyle konuştu: "Cumhuriyet Bayramı'nda yüz binlerce insanı bir arada görünce bunlara bir şey oluyor. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda yüz binlerce insan coşkuyla yollara, izlere, meydanlara yığıldığında tüyleri diken diken oluyor. Bizim gibi heyecandan değil, onlara başka bir şey oluyor. Bakın bu kadar net."

Astronomik rakamları yok saydı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise konserler hakkında başlatılan inceleme ve soruşturmalara tepki gösterdi. Özel, harcanan fahiş fiyatları yok sayarak bakanlıklara talimat verildiğini iddia etti. Özel, "Bakanlıklara 'Gidin CHP'li belediyelerde bir suç bulun, bulamıyorsanız da bir suç uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz ve yaşıyoruz. Bizim belediyelerimiz hesap vermekten kaçan belediyeler değildir" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan şikayet geldi

Edinilen bilgilere göre, konser iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına vatandaşlardan ihbar geldi. Gelen ihbarları dikkate alan Başsavcılık, "Memurların Yargılanması" hakkında kanun uyarınca İçişleri Bakanlığı Teftiş Kuruluna müzekkere yazdı. İlgili müzekkerede, konunun şikayetlere konu iddiaların araştırılması istendi. Suç unsuru ve şüpheli tespiti yapılması halinde durumun başsavcılığa bildirilmesi istendi. Başsavcılık ayrıca, gelen şikayet dilekçelerini de detaylı inceleme için İçişleri Bakanlığına gönderilmesini kararlaştırdı. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu, başsavcılığın talebi üzerine ABB konserleri ile ilgili iddiaları müfettiş eliyle inceleyerek, rapor hazırlayacak. Savcılık, müfettişlerin hazırladığı rapora göre, soruşturmayı derinleştirecek.