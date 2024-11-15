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Sıfır faizle kredi tezgah çıktı!

Bankaların sıfır faizli kredi kampanyaları tam bir tezgah halini aldı. Müşteriyi ağına düşürüp hesap açtıran ve kredi kartı veren bankalar, vaat ettikleri rakamların ya çok altında kredi veriyor ya da yüksek faize yönlendiriyor. Vatandaşlar aldatmacaya isyan ediyor...

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 15 Kasım 2024 08:25, Son Güncelleme : 15 Kasım 2024 08:40
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Sıfır faizle kredi tezgah çıktı!

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre; son aylarda bankaların arka arkaya açıkladığı "Sıfır faizli" kredi kampanyaları tezgah çıktı. Yeni müşterilerine 6 ay vadeli 50 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi vereceğine dair sürekli reklam yapan bankaların binlerce kişiyi mağdur ettiği görüldü. Bu vaatlerle bankalara başvuru yapanlar, söz konusu kredilerin çok daha altında tekliflerle karşılaşınca şok geçirdi. Bu durumu yaşayan binlerce vatandaş bankalara öfke kusarken, sorunu şikayet siteleri ve sosyal medya platformlarına da taşıdı.

KREDİ PUANI YÜKSEK OLANA DA YOK

Söz konusu bankalardan bazılarını arayıp kredi başvurusunda bulunduk. 6 ay vadeli, 35.000 TL'ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi sunan Enpara'ya başvuru yaptık. Banka yaptığı inceleme sonucunda bize 20 bin TL kredi verebileceğini beyan etti. Bunun gerekçesi sorduğumuzda ise findeks (Kredi puanı) puanını öne sürdü. Türkiye'de en yüksek findeks puanı 1900. Puanım bu seviyeye çok yakın olmasına rağmen 20 bin TL verilebileceği yanıtını aldık.

BANKA POLİTİKALARIMIZ GEREĞİ!

Yine 6 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan kredi, 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans olmak üzere toplam 50 bin TL kredi vaadi sunan TEB'i aradık. Öncelikle bankanın müşterisi olmamız gerektiği belirtildi. Bankanın müşterisi olduktan sonra faizsiz krediden faydalanabilmemiz için uygulamadan devam etmemiz gerektiği söylendi. Uzun uğraşlar sonucunda uygulamadan ilerledik ancak bu sefer de yüksek faiz oranıyla kredi teklifi sunuldu. Bankayı aradığımızda, "Başvuruyu uygulama üzerinden yapacaksınız. Talebiniz incelemeye alınacak. Uygun görülmezse kredi çıkmaz" şeklinde dönüş yapıldı. Uygunluk kriterini sorduğumuzda ise, "Banka politikaları gereği" gibi yuvarlak bir ifade kullanıldı.

VAAT 55 BİN TL, ÖDEME 20 BİN TL

Biz bu sorunları yaşarken benzer sorunlarla yaşayan binlerce vatandaş olduğunu gördük. Bu türlü bir sorunla karşılaşan bir vatandaş, şunları anlattı: "İş Bankası 0 faizli 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans ve 30.000 TL olmak üzere 55 bin TL kredi sunduğunu vaat ediyor. Başvuru yaptım. Bana 15 bin TL, eşime ise 10 bin TL çıktı. Vaat edilen 55 bin TL'yi talep ettiğimizde ise bize faizli kredi önerildi."

FAİZSİZ KREDİ YOK, KART VAR

Şikayet.var sitesinde en fazla şikayet alan konuların başında bankaların faizsiz kredi kampanyaları geliyor. 6 ay vadeli, 20.000 TL kredi ve 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli avans olmak üzere 45 bin TL kredi vaadinde bulunan Akbank, önce sizi müşteri yapıyor, ardından kredi kartı gönderiyor. Ancak vaad ettiği krediyi ya vermiyor ya da çok düşük rakamlar teklif ediyor. Vatandaş alamadığı kredinin yanı sıra yüksek faizli kredi kartıyla baş başa kalıyor.

İKİ AY GEÇTİ HALA SES YOK

Yeni müşterilerine 6 ay vadeli, 20.000 TL kredi ve 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans sunacağını vaat eden Garanti Bankası da en çok şikayet alan bankalar arasında... Birçok vatandaş bankanın faizsiz kredi vaadiyle yeni müşteri edindiğini ancak bu kredileri vermediğinden şikayet ediyor. Konuyla ilgili şikayet eden bir vatandaş, "Ekimde 45 bin dediler 20 bin verdiler. Ona okey dedik, iki ay olmak üzere hala ses yok" dedi. Yine başka bir vatandaş da, şunları anlatıyor: "Garanti Bankası ekim ayında Kredi kartı başvurusu yapana 6 Kasım'da 25 bin TL faizsiz nakit avans vereceğim diye mobil uygulamadan bilgi gönderdi. Başvuru yaptım kartım elime ulaştı 6 Kasım günü nakit avans başvuru yaptığımda yüzde 5 faizle verebileceğini bildirdi."

KAPATMAK İÇİN ŞUBEYE GİDİN

Bu kredi kampanyalarının tam bir aldatmacadan ibaret olduğunu belirten vatandaşlar bankalara öfkeli. Yalan reklamla yeni müşteri edindiklerini belirten vatandaşlar, "Durduk yere banka hesabı açtırıyorlar. Ben faizsiz krediden faydalanmak istiyordum. Asla vaat ettikleri miktarda kredi vermiyorlar. Bir de kredi kartı gönderiyorlar. Banka hesabını kapatmak istediğimde şubeye yönlendiriyorlar. Madem online hesap açıyorsunuz aynı şekilde kapatın. Neden şubeye gitmek zorundayım? İşimiz gücümüz var" şeklinde isyan ediyor.

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