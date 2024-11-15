Bilecik'te inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi öldü
Bilecik'te bir inşaatın 3'üncü katından asansör boşluğuna düşen yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2024 09:25, Son Güncelleme : 15 Kasım 2024 10:56
Bahçelievler Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde bir firmaya ait inşaatta çalışan Babacan Aliyev, dengesini kaybederek 3'üncü kattan asansör boşluğa düştü.
Aliyev'in hareketsiz olduğunu gören mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Babacan Aliyev, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.