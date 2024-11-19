Yeşil Pasaport verilmesi kadro derecesine bağlıdır

Soru : 2005 yılından beri teknisyen yardımcısı olarak çalışıyorum devlet memuruyum fakat kadro unvanım yardımcı hizmetler olduğu için 3. dereceye düşemediğim için yeşil pasaport alamayacağım söyleniyor arkadaşlar tarafından bu konuda yardımcı olursanız sevinirim

Detaylar/Değerlendirmeler:

Öncelikli olarak kadro derecesi nedir, kazanılmış ve emeklilik keseneğine esas aylık derece kademe nedir? Kısaca bu durumları izah edelim.



Kadro derecesi ile Kazanılmış Hak Aylığı (KHA) intibakı ek göstergeyi kazandırır, ancak emekli keseneğine esas aylık (EKEA) derecesi ek göstergeyi kazandırmaz, bu duruma göre de emekli aylığında ve ikramiye hesabında kazanılmış hak aylığı önem kazanır. Bunlardan kadro derecesinin 1-3 arası olması ise Yeşil Pasaport için önemli olmaktadır.



KADRO DERECESİ NEDİR: Memurun görev unvanı ile direkt bağlıdır. Memur için kadro derecesi 5, veri hazırlama kontrol işletmeni için kadro derecesi 3, Teknisyen Yardımcısı için kadro derecesi 5, Şef için kadro derecesi 3, Şube Müdürü ve üst unvanlar için kadro derecesi 1 gibi.

Memurun kazanılmış hak aylığı veya emekli keseneğine esas aylık derecesi kadro derecesinden daha düşük olsa bile kadro derecesi için öngörülen ek gösterge rakamı uygulanır. Bu bakımdan kadro derecesinin önemi yüksektir.

(KHA) KAZANILMIŞ HAK AYLIK DERECESİ VE KADEMESİ NEDİR: Memurun tahsiline göre memurluk hizmeti, mesleği ile ilgili geçmiş olan işçilik, esnaflık gibi hizmetleri (Teknik, Sağlık, Öğretmenlik, Avukatlık hizmet sınıfları) ve yine kazanılmış hak aylık derecesinde değerlendirilmesi gereken diğer süreler (askerlik, doğum nedeniyle ücretsiz izin süresi vb.) gibi memurun ek gösterge almasını sağlayacak veya tahsiline göre yükselebilecek derece ve kademeyi belirtir. Bu durum ön lisans dahil yüksek öğrenim görenler için azami 1 inci derecenin 4 üncü kademesidir. Lise mezunları için 3 üncü derecenin 8 inci kademesidir (sicil notundan dolayı ilave kademe olduğunda ise 2 nci derecenin 6 ncı kademesidir)



(EKEA) EMEKLİ KESENEĞİNE ESAS AYLIK DERECE VE KADEME NEDİR: Memurun, işçi, esnaf, memurluk hizmetlerinin tamamı ve kazanılmış hak aylığı intibakında dikkate alınan süreler esas alınarak yine tahsiline göre yükselebileceği derece ve kademeyi ifade eder. Ancak, bu şekilde yükselinen derece ve kademenin karşılığı olan ek göstergesi verilmez.



YEŞİL PASAPORT KONUSU:

Yeşil Pasaport düzenlenme şartları 5682 sayılı Pasaport Kanununda düzenlenmiştir. İlgili maddeleri şu şekildedir:

"Hususi pasaportlar

Madde 14 -

A) Hususi damgalı pasaportlar;

(4) birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T . C . Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle Sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapanlardan en az 15 yıl mesleki kıdemi olan öğretim üyeleri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri ile vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.

Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir.

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Ek Madde 4 - (Ek:28/5/1988 - 3463/4 md.)

Devlet memuru olarak 1 inci, 2 nci ve 3 üncü derece kadrolarda bulunup da Hususi Damgalı Pasaport almaya hakkı olan Devlet memurları ile subay ve astsubayların taşıdıkları unvan ve/veya rütbeleri taşımakla beraber 1 inci, 2 nci ve 3 üncü derece kadroları almadan emekli olan veya ayrılanlardan Devlet memuriyetindeki hizmet süreleri, taşıdığı unvan ve/veya rütbeleri itibariyle bugün Hususi Damgalı Pasaport almaya hak kazananlar emsal alınmak suretiyle bunlara da Hususi Pasaport verilir."



HÜKÜMLERİN YORUMU:

Hususi damgalı pasaport, yani yeşil pasaport alabilecek olanların kapsamı ile şartlarının belirlendiği bu madde hükümlerine göre;

Memurlardan, memurluk ilişkisi devam ettirenlerden 1, 2, 3 üncü derece kadrolarda görevini halen yapmakta olanlara veya yine 1, 2, 3 üncü derece kadroda bulunduktan sonra emekli veya görevlerinden ayrılmış olanlara verilmekte olduğu anlaşılmaktadır.

Dolayısıyla, hükümde kadro derecesi özellikle belirtilmiş olmaktadır. Memurların intibak işlemlerinde de yukarıda açıkladığımız gibi hem kadro derecesi, hem kazanılmış hak aylık derecesi, hem de emekli keseneğine esas aylık derecesi şeklinde 3 kavram bulunur. Bu durumda, maddede kesin olarak belirtilmiş kurala göre bu 3 kavramdan yalnızca kadro derecesi yeşil pasaport için aranan kural olmaktadır.



Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

Görev unvanınız itibariyle kadro derecenizin 3 üncü derece olmadığını anlamaktayız. Bu durumda Devlet memurluğu görevinde iken 1,2,3 üncü derece kadroyu kazanmadığınız sürece tarafınıza yeşil pasaport verilmesinin mümkün olmayacağını değerlendirmekteyiz.

