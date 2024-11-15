Altının gramı 2 bin 837 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 2 bin 834 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazanarak 2 bin 837 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 880 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 430 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı düşüş eğilimini altıncı işlem gününe taşırken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kaybederek 2 bin 564 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonominin faiz indirimlerinde acele edilmesini gerektirecek sinyaller vermediğine ilişkin açıklamalarının ardından varlık fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor.

Powell, enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye inebileceğine inandıklarını ancak üretici fiyatlarında öngördüklerinden daha fazla artış yaşandığını kaydederek, "Ekonomi zayıflarsa faiz oranlarını düşürmek için çok fazla alanımız var." dedi.

Analistler, bu açıklamalar sonrası Trump'ın izleyeceği politikalar ile Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlar arasında oluşabilecek olası uyuşmazlıkların fiyatlamaları zorlaştırdığını kaydetti.

Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,47'de bulunurken, dolar endeksi de yükseliş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyarak şu sıralarda 106,8 ile yaklaşık 1 yılın zirvesine yakın seyrediyor.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda da değişikliklerin olması dikkati çekerken, bugün Fed'in gelecek ay yüzde 80 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimine gideceğine ilişkin tahminler yüzde 62 seviyesine indi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 530 ve 2 bin 500 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 580 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.