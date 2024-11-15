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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin kuruluşunun 41. yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dostumuz, kardeşimiz, Akdeniz'de barışın, adaletin ve huzurun teminatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2024 11:17, Son Güncelleme : 15 Kasım 2024 11:22
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin kuruluşunun 41. yılını kutladı

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Dostumuz, kardeşimiz, Akdeniz'de barışın, adaletin ve huzurun teminatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.

Kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyor, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."

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