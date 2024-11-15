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Bütçe ekimde 769 milyar 207 milyon lira açık verdi

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri ekimde 769 milyar 207 milyon lira, giderleri 955 milyar 478 milyon lira oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2024 11:27, Son Güncelleme : 15 Kasım 2024 11:49
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Bütçe ekimde 769 milyar 207 milyon lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ekimde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,4 artarak 769 milyar 207 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 67,9 artışla 955 milyar 478 milyon liraya ulaştı.

Ocak-ekim döneminde de bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,1 yükselerek 6 trilyon 853 milyar 826 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 79,4 artarak 8 trilyon 114 milyar 115 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi, ekimde 186 milyar 271 milyon lira, ocak-ekim döneminde de 1 trilyon 260 milyar 289 milyon lira açık verdi.

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