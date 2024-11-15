Bakan Yerlikaya'dan Malatya'daki depreme ilişkin açıklama

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'te de hissedildiğini belirtti.

AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını bildiren Yerlikaya, "İlk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.