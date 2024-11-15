Emniyet Müdürü, kazada yaralanan polisin elini tutarak ambulansı bekledi

Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Güllük Caddesi'nde sürücü Hamid W'nin kullandığı 07 MC 1067 plakalı otomobil ile ismi henüz öğrenilemeyen motosikletli trafik polisi çarpıştı.

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