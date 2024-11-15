Beyza öğretmen, ara tatilini köydeki ana sınıfını güzelleştirerek değerlendirdi

İlçede 2 yıl boyunca Değerli köyü Borsa İstanbul İlkokulu'nda çalışan 35 yaşındaki okul öncesi öğretmeni Şen, yeni eğitim-öğretim yılında Karabey köyü ana sınıfına görevlendirildi.

Birinci dönem ara tatilini köyde geçiren Şen, yaklaşık 2 aydır görev yaptığı anaokulunda eğitim gören öğrencilerinin daha ferah ve temiz bir ortamda eğitim görmesi için çalışma başlattı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği ve kendi girişimleriyle temin ettiği malzemelerle tek derslikli okulun duvarlarını ve sobayı boyayan Şen, yakacakları hazırlayıp temizlik yaptı.

Mesleğini büyük bir tutkuyla sürdüren, öğrencilerinin ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen Şen, boş zamanlarında da aileleri ziyaret ederek ilişkilerini geliştiriyor.

Kısa sürede kurduğu iletişimle köy sakinlerinin gönlüne dokunan Şen, AA muhabirine, 3 yıldır ilçede görev yaptığını söyledi.

Köyde görev yapmanın iyi bir tecrübe olduğunu belirten Şen, "5 öğrencim var. Zorluklarıyla birlikte çok keyifli. Her sabah şevkle geliyorum. Öğrencilerimde de bunu hissediyorum. Onlar da okula çok mutlu geliyorlar ve ayrılmak istemiyorlar. Burada fiziki olarak şartlar zor. Hayatımda hiç soba yakmadım. İlk kez burada tecrübe ettim. Zorlanıyorum ama bunlar engel değil. İşimi severek yapıyorum. Öğrencilerimi çok seviyorum." diye konuştu.

- "Köy halkı her fırsatta çay içmeye, yemek yemeye davet ediyor"

Çocukların iyi eğitim alması için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayan Şen, şunları kaydetti:

"Köy hayatını seviyorum. Atanmadan önce de hayalim köy öğretmeni olmaktı. Bu meslek için doğmuşum diyebilirim. Ara tatile girmişken okulun boya ve badana işini halletmeyi istiyordum. Ara tatil benim için bir fırsattı. Öğrencilerimin ara tatil bittikten sonra daha nezih bir ortamda ders görmeleri için memleketime gitmek istemedim. Kış şartları burada çetin geçiyor. Köy halkı her fırsatta çay içmeye, yemek yemeye davet ediyorlar. Çok misafirperverler. Çok sıcak davranıyorlar. Burada çok mutluyum."

Şen, desteklerinden dolayı Hakkari Valiliğine, Kaymakamlığa, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ve köy halkına teşekkür etti.

Okulun bakımına yardımcı olan köy sakinlerinden Cahide Kaya, öğretmenin tek başına çalıştığını görünce yardımcı olmak istediğini dile getirdi.

Kaya, "Çocuklarımız burada okuyor. Öğretmenimizi çok seviyoruz. Onun gibi öğretmenler zor bulunur. Biz de elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz." ifadesini kullandı.

Köy sakini Süleyman Kaçmaz da Beyza öğretmene çok değer verdiklerini bildirerek, "Kızım şu anda burada değil ama o benim kızımın yerini tuttu. Evimizi teslim ettik, anahtarımızı verdik. Hocamız bir gün bize uğramasa eksiklik hissediyoruz. Ailemizden biri gibi oldu." dedi.