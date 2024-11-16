Gıda programına gıda mühendisleri başvuramıyor!

Yalova Üniversitesi tarafından, 14 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete'de 5 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.



İlgili kadroları ve yer verilen şartları incelediğimizde; Armutlu Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Gıda Teknolojisi Programına başvuracak adaylarda; "Kimya bölümü veya Kimya öğretmenliği lisans mezunu olmak. Bitki-Biyokimya alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Bir yükseköğretim kurumunda ders vermiş olmak." şartı aranmaktadır.



Gıda Teknolojisi programının amacı; ilgili birimin web sayfasını incelediğimizde; "Gıda teknolojisi programı; gıda hammaddesi işleyen küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde üretim biriminin kalite kontrol ve üretim departmanlarında yöneticilere yardımcı olacak, ara insan gücü yetiştirmeyi veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek uzman kişiler yetiştirmeyi amaçlayan 2 yıllık bir yükseköğretim programıdır." şeklinde açıklanmıştır.



Haliyle, gıda sektöründe ara kademe insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan bir programın öğretim görevlisi ilanında Gıda Mühendisliği yerine Kimya/Kimya Öğretmenliği lisans mezunlarına yer vermek eşyanın tabiatına aykırı bir durumdur. İlave olarak, başvuracak adaylarda "Bitki-Biyokimya" gibi Kimyanın dışında bir alana yer vermek ise, artık ihtiyacı değil adayı tarif etme durumuna geçiştir.



Bunun yanı sıra, "bir yükseköğretim kurumunda ders vermiş olmak" gibi yarıyıl veya yıl içermeyen ya da hangi öğrenim düzeyinden sonra bu dersin verildiğine dair ifadelerin yer almaması da ilan şartının ilgili mevzuatına aykırılık teşkil etmektedir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, ön değerlendirme sonuçları ilan edildiğinde bir kişinin başvuracağı açık olan bu ilanın gerek Gıda Mühendisliği bölümüne yer verilmemesi gerekse tecrübenin belirsizliği yönünden değerlendirilerek bir an evvel düzeltilmesi faydalı olacaktır!

