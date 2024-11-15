İsrail Başkonsolosluğu yakınında ateş açan şüpheli yakalandı

Şüphelinin İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısını protesto etmek için başkonsolosluk binasının yakınına gelerek havaya ateş ettiği öğrenildi.

Şüphelinin sorgusunda, "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" suçları ile intihara teşebbüsten toplam 7 kaydı olduğu belirlendi.

Ekiplere bir süre direnen şüpheli, bölgeye gelen özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla teslim oldu.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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