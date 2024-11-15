ALES/3, 171 bin 640 adayın katılımıyla bu pazar yapılacak

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, 81 ildeki 92 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınavda, 486 bina ve 6 bin 760 salon kullanılacak.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak.

Sınav sonuçları 6 Aralık'ta açıklanacak. Sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

- "50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak"

Açıklamada sınavla ilgili değerlendirmesine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, adayların alacakları puanların, lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların belirlenmesinde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılacağını bildirdi.

Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf olduğunu belirten Ersoy, bu haktan 1240 adayın yararlandığını dile getirdi.

Sınava 651 engelli adayın da katılacağını aktaran Ersoy, engelli adaylar için gerekli düzenlemelerin yapıldığını, tedbirlerin alındığını vurguladı.

Bayram Ali Ersoy, sınavda adaylara 50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacağını, 150 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adayların 30 dakika ilave süre kullanabileceğini bildirdi.

Sınav günü emniyet personeli dahil 23 bin 645 kişinin görev yapacağını ifade eden Prof. Dr. Ersoy, adaylara başarı diledi.