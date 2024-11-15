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İstanbul'da akılalmaz vahşet! Bebeğini tiner içirip öldürdü

İstanbul'da kan donduran bir vahşet yaşandı. Dilek Ç. isimli kadın, 2 yaşındaki bebeğine biberona tiner koyup içirdi. Hastaneye kaldırılan bebek 2 ay sonra yaşamını yitirdi. Dilek Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Kasım 2024 14:32, Son Güncelleme : 15 Kasım 2024 14:33
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İstanbul'da akılalmaz vahşet! Bebeğini tiner içirip öldürdü

İstanbul'da bir anne bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü.

Akılalmaz vahşet 26 Eylül günü Esenler ilçesinde yaşandı.

İddialara göre, Kırıkkale'de yaşayan Dilek Ç. (23) ile sevgilisi Y.E.'nin evlilik dışı çocukları oldu.

Baba Y.E.'nin kendisine ve çocuğuna sahip çıkmaması üzerine Dilek Ç., İstanbul'a akrabalarının yanına geldi.

BEBEĞİN BİBERONUNA TİNER KOYDU

Olay günü Bağcılar'da bir parkta olan anne bebeğin biberonuna tiner koydu.

2 yaşındaki Emre Ç. biberondaki tineri içti.

Anne bebekle birlikte Esenler'deki akrabalarının evine gitti.

Bebek evde fenalaşınca Fatih'te bir hastaneye götürüldü.

Yoğun bakımda 2 ay kalan çocuk dün hastanede yaşamını yitirdi.

DİLEK Ç. TUTUKLANDI

Çocuğun kimyasal zehirlenme ile hastaneye götürülmesi üzerine polis ekipleri anne ve babayı gözaltına aldı.

Polis merkezinde yapılan sorguda annenin çocuğunun evlilik dışı dünyaya geldiğini ve babasının sahip çıkmadığı için bunalıma girdiğini ve bu olayı gerçekleştirdiğin söylediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen anne tutuklanarak cezaevine gönderilirken, baba ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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