Terör örgütü propagandası yapan 9 hesaba erişim engeli
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan siber denetimlerde terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 9 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2024 15:14, Son Güncelleme : 15 Kasım 2024 15:14
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 10 Ekim -11 Kasım tarihleri arasında yapılan sanal devriyeler sırasında sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen 9 sosyal medya hesabı hakkında Bilgi Teknolojileri Kurumuna yapılan bildirimler ve Sulh Ceza Hakimliğince verilen kararlar neticesinde erişim engeli getirildi.