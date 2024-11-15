Naci Görür fay hattı olmayan Rize'deki depremin sebebi açıklandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 12.02'de merkez üssü Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Rize'de fay hattının bulunmaması nedeniyle güvenli şehir olarak bilinen bölgede meydana gelen deprem, birçok kişi tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgede görünür bir fay hattının olmadığını ancak depremin Artvin-Bayburt arasındaki doğrultu atımlı fayın etkisiyle oluşan KD-GB uzanımlı eğim atımlı faylar nedeniyle meydana geldiğini ifade etti. Görür'ün bu açıklaması, Rize gibi az riskli bir bölgede depremlerin olabileceğine dikkat çekiyor.

Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan büyük bir kısmı gibi Rize'nin de çevresel fay hatlarının etkisi altında olduğu ve bu fayların zaman zaman bölgedeki gerilimleri açığa çıkarabileceği uzmanlarca belirtiliyor. Özellikle Karadeniz'in çeşitli bölgelerinde zaman zaman benzer depremlerin yaşanması, yerel faylar ve bölgedeki yapısal hareketlilikten kaynaklanıyor olabilir.