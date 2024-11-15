43 kişinin öldüğü apartmanın yıkılmasıyla ilgili 4 sanığa dava

HATAY (AA) - Hatay'da depremde 43 kişinin öldüğü Selim Köse Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin tutuksuz 4 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki 9 katlı binanın, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılmasının ardından Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucu hazırlanan ve tutuksuz sanıklar müteahhit H.K, yapı denetim firması yetkilisi ve statik uygulama denetçisi E.E, kontrol elemanı G.A.T. ile şantiye şefi M.E'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsinin istendiği iddianame Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, 43 kişinin yaşamını yitirdiği binanın yapımında kullanılan malzemelerin kalitesinin yetersiz olduğu, çatı katının da genişletildiği belirtildi.

Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.