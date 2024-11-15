Genç Muhabir silahlı saldırıya uğradı! Durumu kritik
Elazığ'da yerel bir televizyonda muhabirlik yapan 25 yaşındaki Semra Demirelli, erkek arkadaşı olduğu belirtilen Vahap Selim Çetin tarafından silahla ensesinden vuruldu. Genç kadının durumu kritik. Cinayetin ardından aynı silahla kendisini vuran Çetin ise öldü.
Elazığ'da Vahap Selim Çetin isimli kişi, yerel bir televizyonda gazetecilik yapan kız arkadaşı Semra Demirelli'yi silahla vurdu, ardından intihar etti.
Olay, öğle saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Vahap Selim
Çetin, yerel televizyonda muhabir olan kız arkadaşı Semra Demirelli'nin evine
gitti.
Demirelli'nin annesinin de evde olduğu sırada ikili arasında tartışma çıktı. Bu sırada Vahap Selim Çetin, yanında getirdiği tabancayla Semra Demirelli'ye ateş etti.
Ensesinden vurulan Demirelli ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Semra Demirelli'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaçan Vahap Selim Çetin de Akçakiraz beldesinde tabancasını başına dayayarak intihar girişiminde bulundu.
Ağır yaralanan Çetin, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin
ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çetin burada öldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.