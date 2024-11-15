Dedesinin aracını kaçıran çocuk, polisten kaçarken şarampole yuvarlandı

Kazada yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza yerine gelen bazı aile bireyleri, çocuğa tepki gösterdi.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çocuk sürücü arasında kovalamaca başladı. Bir süre sonra çocuğun kullandığı araç Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi Keskin Caddesi üzerinde lastiği patlayarak 5 metrelik şarampole uçtu.

Bir süre sonra evlerinin önünde araçlarının olmadığı fark eden aile, durumu 112'ye bildirdi. Polis, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından aracın izini Atakum'da buldu.

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