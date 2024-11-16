İki çocuk evde ölü bulunmuştu: Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Yağmur E. (15) ile Kübra Rabia Y.'nin (15) evde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulunmasıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Dehşet veren olay, saat 13.00 sıralarında Marmaraereğlisi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Cennet Sokak'taki bir evde meydana geldi.

İlçede bir kadın kuaföründe çalıştığı öğrenilen Yağmur E. işe gitmeyince mesai arkadaşları anne ve babasına haber verdi.

İnşaat ustası olan baba ile tekstil fabrikasında çalışan anne de kızlarına ulaşamayınca, durumu üst kattaki komşularını bildirdi.

Bunun üzerine alt kata inen komşu kapıyı çaldı, ancak açan olmadı. Anne ve babanın yerini söylediği yedek anahtar ile eve giren komşu, Yağmur E. ile Kübra Rabia Y.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yağmur E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ambulansla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kübra Rabia Y. de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yağmur E.'nin cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kondu.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Yağmur E. ile Kübra Rabia Y.'nin ortaokuldan bu yana yakın arkadaş oldukları ve lise eğitimlerine devam ettikleri belirtildi.

Elde edilen bulgulara göre, Yağmur E. ile Kübra Rabia Y., evde bir süre sohbet ettikten sonra iddiaya göre, Yağmur E.'nin babasına ait olduğu bilinen tabancayı kurcalamaya başladı. Kübra Rabia Y.'nin elinde bulunan tabanca birden ateş aldı

Kurşunun başına isabet ettiği Yağmur E., evde hayatını kaybetti. Olay karşısında ne yapacağını bilemeyen ve şoka giren Kübra Rabia Y., daha sonra da kendi başına ateş ederek ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.

Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 'olayın kasten mi? yoksa taksirle mi?' gerçekleştiğine ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Yağmur E. ile Rabia Kübra Y.'nin evde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulunmasıyla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Evin adresinin verildiği açıklamada, Yağmur E. ile Rabia Kübra Y.'nin baş kısmından ateşli silahla vurulmuş yerde yatar vaziyette bulundukları ihbarı üzerine kolluk kuvvetlerinin olay yerine gittiği belirtilerek, şöyle denildi:

-Marmaraereglisi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturma kapsamında olay yerine ilişkin kamera görüntülerinin edinildiği, şahısların adli muayene işlemlerinin yaptırıldığı, barut artıklarının aldırıldığı, yapılan soruşturmada ilk bulgulara göre, R.K.Y.'nin Y.E. isimli şahsın babasına ait olan ve ruhsatı bulunmayın tabanca ile önce Y.E.'yi başından vurduğu, akabinde kendisini de başından vurmak suretiyle intihar ettiğinin değerlendirildiği.

KENDİSİNİ ÖLDÜRMESİ İÇİN ARKADAŞINI ÇAĞIRACAĞINI SÖYLEMİŞ

Hayatını kaybeden Y.E.'nin cep telefonunun henüz incelenmediği belirtilen açıklamada, "Son olarak Kastamonu ilinde ikamet eden Y.A. isimli şahısla konuştuğunun tespit edildiği, Y.A.'nın kolluk kuvvetlerince alınan 15.11.2024 tarihli ifadesinde özetle, Y.E. isimli şahısla yaklaşık 3 ay kadar önce sosyal medya üzerinden yazışmaya başladıklarını, Y.E.'nin hayatında sorunlar olduğunu, kendisine zarar vermek için silah kullanmayı öğrendiğini, babasının evde bulunan tabancası ile kendisini vuracağını söylediğini, son olarak olay günü 10.30 sıralarında telefonla görüştüklerinde Y.E.'nin kendisini öldüreceğini, bu konuda arkadaşı olan R.K.Y.'yi kendisine yardım etmesi için çağıracağını söylediğini beyan ettiği" ifadelerine yer verildi.

'ÜÇÜNCÜ ŞAHIS BULUNMUYOR'

Soruşturmada mevcut delillerin birlikte incelendiği kaydedilen açıklamada, "Gerek Y.E. ve R.K.Y.'nin yatış pozisyonları, şahıslar arasında olay öncesine dayanan herhangi bir husumet bulunmaması, kamera görüntüleri incelendiğinde olaya müdahil olan üçüncü bir şahsın bulunmadığı anlaşılmakta. R.K.Y.'nin önce Y.E.'yi başından vurduğu sonrasında da kendi kafasına ateş etmek suretiyle intihar ettiğinin değerlendirildiği, soruşturmanın titizlikle devam ettiği hususu, kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi.