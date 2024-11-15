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Ömer Çelik: İç cepheyi güçlendirme siyasetini sürdüreceğiz

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin kongre sürecine ilişkin "İç cepheyi güçlendirme siyasetini sürdüreceğiz." dedi. Çelik, bütün MYK ve MKYK toplantılarının ana gündeminin Gazze olduğunu dile getirip "İsrail, tüm dünyaya saldıran gözü dönmüş bir şebeke." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Kasım 2024 17:33, Son Güncelleme : 15 Kasım 2024 17:34
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Ömer Çelik: İç cepheyi güçlendirme siyasetini sürdüreceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ilişkin açıklama yapıyor.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

İLÇE KONGRELERİ

Kongrelerdeki ana temamız da ilçelerden başlayarak illere yayılarak iç cephenin güçlendirilmesidir. Bu takvim bittikten sonra net bir şekilde il kongreleri söz konusu olacak.

"CUMHUR İTTİFAKI KARARLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜYOR"

Muhalefette çatışmalar var. Cumhur İttifakı hedeflerine kararlı bir şekilde yürüyor. Önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı'nın daha da güçlenerek yola devam edeceği konusundaki kararlılığımız da kesin.

İSRAİL'İN SALDIRILARI

Bütün MKYK, MYK toplantılarında bizim gündemimiz Gazze'dir. Batı Şeria'daki ilhak daha büyük istikrarsızlığa yol açar. İsrail, tüm dünyaya saldıran gözü dönmüş bir şebeke.

Soykırımın durması için somut adımlar gerekir.

ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Bütün dünyada ana hatları Türkiye oluşturuyor.

Bütün platformlarda Türkiye olarak yer almak istiyoruz.

"AVRUPA KKTC KONUSUNDA İKİYÜZLÜ"

KKTC'nin tanınması için bütün girişimleri sürdüreceğiz.

BELEDİYELERE KONSER SORUŞTURMASI

Denetleme mekanizmaları çalıştırılınca rahatsız oluyorlar. Denetim herkes için geçerlidir, sicil amirimiz vatandaştır.

TRUMP'IN TARTIŞILAN KABİNESİ

Bazılarının olumsuz beyanları olduğunu biliyoruz. Atacakları adımları beklemek gerekiyor.

"İSRAİL KATLİAMI SÜRDÜRÜYOR"

Netanyahu yönetimi ateşkese yanaşmıyor.

SURİYE'YE YENİ HAREKAT OLUR MU?

Bölgedeki gelişmeleri takip ediyoruz.

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