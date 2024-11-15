BM Türkiye Koordinatörü Ahonsi: 10 kişiden 1'inin aç uyuması utanç verici

BM'nin 79'uncu kuruluş yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. BM Türkiye Koordinatörü Babatunde Ahonsi'nin ev sahipliğinde Cermodern'de düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, yabancı misyon şefleri ve çok sayıda davetli katıldı.

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, 79 yıl önce yürürlüğe giren BM Antlaşması'nın yol gösterici ışığı olmaya devam ettiğini söyledi.

BM Antlaşması'nın bölünme karşısında birliğe ve kriz karşısında kolektif eyleme yönlendirdiğini dile getiren Ahnosi, "Çatışmalar şiddetleniyor, kutuplaşma derinleşiyor. 2024 yılındayız ve küresel açlık var. Bolluk içindeki dünyamızda her 10 kişiden 1'inin düzenli olarak 1 gün ya da daha uzun süre aç uyuması utanç verici. Bu durum ciddi gıda güvensizliği olarak nitelendiriliyor. İklim krizi hızlanıyor; karmaşık yeni teknolojiler ortaya çıkıyor. Sürdürülebilir kalkınma amaçları geride kalıyor. Bu zorlu zamanlarda BM, bugün karşı karşıya olduğumuz karmaşıklıkları ele almak için vazgeçilmez çok taraflı platform olmaya devam ediyor. Savaşın yıkımından iklim acil durumuna, artan eşitsizliklerden yapay zeka gibi yeni teknolojilerin getirdiği zorluklara kadar dünyanın sorunları, hiçbir ülkenin tek başına sağlayamayacağı çözümler gerektiriyor" ifadelerini kullandı. (DHA)