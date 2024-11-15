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Asgari ücrette pazarlık yüzde 25-35 aralığında başlayacak

CNBC-e Ankara Temsilcisi Hazal Ateş'in edindiği bilgilere göre asgari ücrette pazalık minimum yüzde 25-35 artış talebi ile başlayacak. AK Parti kulislerinde konuşulan yüzde 25'lik zammın gerçekleşmesi halinde asgari ücret 21 bin 250 lira olacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Kasım 2024 18:44, Son Güncelleme : 15 Kasım 2024 18:47
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Asgari ücrette pazarlık yüzde 25-35 aralığında başlayacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayının başında toplanacak. Asgari ücret görüşmeleri yaklaşırken, konuyla ilgili tartışmalar da yoğunlaştı. Hem AK Parti kulisleri hem de muhalefetten gelen açıklamalar asgari ücrete pazarlığın minumum yüzde 25-35 artış talebi ile başlaması bekleniyor. Yeni asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik, engelli, stajyer maaşı artacak, sosyal yardımlardaki gelir şartları, prim ödeme tutarları değişecek.

Enflasyonla beklenti yükseldi

Geçen yıl ara zam yapılmayan asgari ücrette, artan enflasyon hedefiyle birlikte beklenti yükselirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz. Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" açıklaması yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, fiyat istikrarının sağlanması için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Şimşek, "Çünkü çiftçi, esnaf, işçi, asgari ücretli, memur, emekli yani tüm vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak ancak fiyat istikrarı ile artırabilir ve gelir dağılımını iyileştirebiliriz" açıklamasını yaptı.

Gerçekleşen enflasyon mu?

Asgari ücret tartışmalarının önemli bir tarafını "gerçekleşen enflasyona mı, hedef enflasyona mı göre zam yapılması gerektiği" oluştururken, Merkez Bankası yönetiminden ücretler için "ileriye dönük endeksleme yapılması gerektiği" tavsiyesi gelmişti.

Meclis'teki partilerin asgari ücret zam önerisi ne kadar?

Muhalefetin ise asgari ücret zammı için beklentileri 28 bin ila 35 bin lira arasında değişiyor. CHP 30 bin lira, İYİ Parti 28 bin lira, Yeniden Refah Partisi 35 bin lira

Gelecek Partisi 33 bin 337 lira, DEM Partisi de 35 bin lira olması yönünde açıklama yaptı.

Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

AK Parti kulislerinde konuşulan yüzde 25'lik zammın gerçekleşmesi halinde asgari ücret 21 bin 250 lira olacak. Orta Vadeli Program'daki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 175 baz alınırsa ise rakam 19 bin 975 lira olacak. Bu durumda asgari ücret yine açlık sınırının altında kalacak. Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük yıl sonu enflasyon beklentisi oranında zam yapılması durumunda asgari ücret 24 bin 483 liraya yükselecek.

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