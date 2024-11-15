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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bugün değer kaybetti. Endeks günü yüzde 0,33 düşüşle 9.389,62 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti, holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2024 18:56, Son Güncelleme : 15 Kasım 2024 18:56
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Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 değer kaybederek 9.389,62 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,80 puan azalırken, toplam işlem hacmi 85,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti, holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,45 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 1,38 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonominin faiz indirimlerinde acele edilmesini gerektirecek sinyaller vermediğine ilişkin açıklamalarının ardından haftanın son işlem gününde negatif seyir izleniyor.

Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı, konut fiyat endeksi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Avro Bölgesi, İngiltere ve Japonya'da enflasyon, Almanya'da büyüme ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.350 ve 9.250 puanın destek, 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ekim ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı.

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