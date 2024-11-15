Eşini bıçakla yaralayan kadın, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

İlçedeki bir parkın karşısında kaldırımda baygın halde bulunan ve hastaneye kaldırılan S.K, hayatını kaybetti. S.K'nin kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.

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