Bakanı Şimşek: Hiçbir şirketin vergi borcunu asla silmedim

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Şimşek, Vergi borçlarının silindiği yönündeki iddialara da değinen Şimşek, "Hiçbir zaman hiçbir şirketin vergi borcunu asla silmedim, çünkü böyle bir yetkim yok." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Demirören Grubu ile ilgili tartışmalara açıklık getirerek, "Demirören Grubu bütün ödemelerini düzenli yapıyor." dedi.