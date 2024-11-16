Yeni yılda elektrik ve gaz zamları enflasyonla uyumlu olacak

Pasaport, ehliyet, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi gibi birçok kalemin yeniden değerleme oranı önümüzdeki yıl için yüzde 43,93 olarak belirlenmişti. Elektrik gaz ve şehir içi ulaşım gibi zamlar ise hedef enflasyona göre hesaplanacak. Buna göre Merkez Bankası 2025 yılı enflasyon tahmini yüzde 21 olarak açıkladı. 2025 yılında zam oranlarının da tahminlerle uyumlu olması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe sunumunda yaptığı konuşmada yönetilen fiyatların enflasyonla uyumlu olarak belirleneceğini belirterek "Yönetilen fiyatlar enflasyon hedefiyle uyumlu olacak. Yıllık enflasyon öngördüğümüz gibi mayısta zirveye ulaştı. Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor. Son 5 ayda yıllık enflasyon 26,9 puan azalarak yüzde 48,6'ya geriledi. Para politikasına hassasiyeti yüksek olan temel mallarda enflasyon düşüşü daha belirginken, dünyada olduğu gibi bizde de hizmetlerde atalet yüksek seyrediyor" ifadelerini kullandı.

"DEZENFLASYONDA 3 KONU ÖNE ÇIKACAK"

Ekim ayında tüm kesimler için 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin son 2,5 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin enflasyondaki olumlu gidişata işaret ettiğini belirten Şimşek "Önümüzdeki dönemde dezenflasyonda 3 temel hususun belirleyici olmasını bekliyoruz. Birincisi, para politikasının enflasyona gecikmeli etkisi zamanla daha net görülecek. İkincisi, 2025 yılında bütçe açığının milli gelire oranının azalması negatif mali etki yapacak. Üçüncü olarak, bütçe imkanlarının elverdiği ölçüde, yönetilen ve yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefiyle uyumlu olarak belirleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

KAYIT DIŞI İLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

Bakan Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kararlı olduklarına dikkati çekerek, kayıt dışı faaliyetlerin oluşturduğu haksız rekabeti gidermek ve devletin gelir kaybını azaltmak için gereken tedbirleri aldıklarını, bu kapsamda cezaları artırdıklarını anlattı. Şimşek, kayıt dışı ile mücadelede aldıkları tedbirlerle ilgili şunları söyledi: Kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanmasına imkan sağladık. Akaryakıt satışlarında plaka bilgilerinin otomatik tanımlanmasına imkan sağlayan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemini geliştirdik. 1 Ocak 2025'te uygulamaya başlayacağız. İnşaat demiri izleme sistemini devreye aldık. 1 Temmuz itibarıyla EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımını zorunlu hale getirdik ve bu geçişi sağlamayanlara uygulanan cezaları artırdık. Vergi denetimine gelince, yapay zeka ve büyük veri analitiğini kullanarak denetimlerde etkinliği artırıyoruz.

'EN DÜŞÜK VERGİ YÜKÜNE SAHİP ÜLKEYİZ'

Şimşek, Türkiye'de vergi yükünün yüksek olduğu algısının da gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bakan Şimşek "Toplam vergi yükü sıralamasında yüzde 20,8 ile 38 OECD ülkesi arasında en düşük vergi yüküne sahip üçüncü ülkeyiz. Vergi yükü ortalaması OECD'de yüzde 34, AB'de ise yüzde 41,2 seviyesinde" dedi.

'ARAÇ KİRALAMA YÜZDE 15 AZALTILDI'

2024 yılında Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni uygulamaya aldıklarını ve tasarruf tedbirleri kapsamında bakanlıklar, valilikler, üniversiteler, belediyeler ile diğer kurumlar olmak üzere 145 kamu kurum ve kuruluşunda denetim yapıldığına dikkat çeken Şimşek "Kanun gereği denetim raporlarını Cumhurbaşkanlığı ve ilgili kamu idareleriyle paylaşacağız. Sağlık, savunma ve güvenlik hariç yeni araç tahsisini kullanımdakilerin tasfiyesi şartıyla ve mümkün olduğunca yerli ve elektrikli araçlarla sağlıyoruz. Genelge sonrası dönemde hizmet alımı suretiyle kullanılan taşıtlardan, sözleşmesi sona erenleri yüzde 15 oranında azalttık" ifadelerini kullandı.

'TÜRK LİRASINA TALEP ARTIYOR'

Mehmet Şimşek, dış finansmana erişimin iyileştiğini vurgulayarak "Türk lirasına talep artıyor, rezervler ve makro finansal istikrar güçleniyor. Cari açıktaki düşüş, dış finansmana erişimin iyileşmesi ve Türk lirasına artan güven sonucunda, önemli ölçüde rezerv birikimi sağladık" dedi.

'YASA DIŞI BAHİS İLE İLGİLİ 644 MİLYON LİRAYI BLOKE ETTİK'

Bakan Şimşek, Türkiye'nin gri listeden çıkma sürecini tamamladıklarını belirterek, bu süreçte, mevzuat uyumu kapsamında 40 Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tavsiyesinin 39'unda uyumlu konuma gelerek en başarılı üye ülkeler arasında yer aldıklarını söyledi. Şimşek, bu yıl kripto varlıklara yönelik yapılan yasal düzenlemeyle kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kuruluşunu ve faaliyetlerini izne bağladıklarını belirtti. Düzenlemelerle işlemlerin daha güvenli hale getirildiğine işaret eden Şimşek "Önümüzdeki dönemde suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla yasa dışı bahis ve kumarla mücadelemizi güçlendireceğiz. 2023 yılında yasa dışı bahis ile ilgili bloke ettiğimiz işlem tutarı 644 milyon lira" bilgisini verdi.