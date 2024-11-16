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Kalkınma Yolu terörü bitirecek

Türkiye ve Irak üzerinden Doğu ile Avrupa'yı birbirine bağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi, TBMM Dışişleri Komisyonunda gündeme geldi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Kasım 2024 08:04, Son Güncelleme : 16 Kasım 2024 08:06
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Kalkınma Yolu terörü bitirecek

Türkiye Gazetesinde Emrah Özcan'ın haberine göre; Kalkınma Yolu'nun sadece bir proje değil, aynı zamanda bir vizyon olduğunu söyleyen Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz "Çok uzun zamandır iç savaşla, terörle mağdur olmuş Irak'ın ayağa kalkma serüveninin, umudunun adı bu proje. Alternatifleri de var ama bunlar içerisinde en rasyonel, en ucuz, en yapılabilir olanı bu proje. Türkiye için birçok yatırım fırsatı olacak ancak bu sadece ticari bir mesele değil. Terörle mücadele, istikrar, iki ülke arasındaki ilişkiler ile ortak stratejik vizyon geliştirme anlamında ve bölgede terör, iç savaş gibi benzer sorunlar yaşayan ülkelere bir umut olması anlamından önemli olduğu için destekliyor ve çok önemsiyoruz" dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin de, Çin ile Pakistan'ın 63 milyar dolarlık Ekonomik Koridor Projesi'ni hayata geçirdiklerine dikkat çekerek "Bu olağanüstü proje tamamlanmış ve tam da Kalkınma Yolu Projesi'nin başlayacağı noktada bitmiş. Aslında Kalkınma Yolu Projesi'yle entegre edildiğinde, bir araya getirildiğinde projenin etkisini 4-5 kat daha da artırabilecek bir proje. Türkiye'nin bir şekilde iki projeyi entegre ederek oradaki o projenin bir parçası olması gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

KÜRESEL İŞTAHI BERTARAF EDECEK

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ise projenin PKK terör örgütüyle mücadelede önemli bir rol oynayacağını kaydederek şunları söyledi: PKK sadece Türkiye için değil, Irak ve bölge için de çok büyük tehdit oluşturuyor. PKK'yla mücadelede iki ülke arasındaki dayanışma terörün tamamen bitirilerek bölgemizdeki barış ve kalkınma yolundaki adımlarına önemli katkılar yapacak. Bütün terör unsurlarının tasfiye edilmesi, bölgemizin siyasi, ekonomik ve diğer sorunlarını aşması için ihtiyaç duyduğu istikrara da büyük katkılar sağlayacak ve aynı zamanda bu araçlar yoluyla küresel iştahı da bir anlamda bertaraf edecek ve tasfiye edilmesini sağlayacak. Türkiye, güçlü inşaat sektörü ve mühendislik altyapısıyla bu projelerde başrol oynayabilecek kapasiteye sahip. Türk firmalarının Irak'taki projelerde yer alması, işgücü, teknoloji transferi ve lojistik alanlarında iki ülke arasında karşılıklı faydayı maksimize edecek.

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