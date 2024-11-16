Bakan Tekin mülakat eleştirilerine rakamlarla yanıt!

Türkiye Gazetesinde C.Fırat Aydoğmuş'un haberine göre; Bakan Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Mülakatlarla ilgili soru üzerine Tekin "Benim elimde bütün komisyonların raporları var. Benimki sizlerinki gibi, tek tek adayların, 3-5 arkadaşın bir araya getirdiği, istatistiki anlamı olmayan rakamlar değiller. Din kültürü ve ahlak bilgisiyle ilgili konuşuldu; mesela, bir komisyonda 193 kişi mülakata girmiş. 193 kişide üç kişinin yeri değişmiş mülakatta, yani atanabilecekken atanamayacak hale gelmiş sıralamayla. Bir başka ilimizde 682 kişi girmiş, 11 kişinin yeri değişmiş. Nerede, ne kadar, bunların hepsinin istatistikleri elimizde var" dedi. Milletvekillerinden birinin, 'Yeri değişen kişi sayısının 5 bin kişi' olduğuna dair iddiasına da cevap veren Tekin "Yanlış, benim elimde il bazlı rakam var" diye konuştu.

'KİRLİ' PROPAGANDA

Bakanlığın 5 bin civarında sivil toplum örgütleriyle protokolleri bulunduğunu ifade eden Tekin, protokol imzalarken siyasi veya ideolojik olarak bakmadıklarını, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından legal olarak, hukuki olarak kabul edilmiş bir STK olup olmadığına baktıklarını ifade etti. Bazı belediyelerin okulları temizleme çalışmalarıyla ilgili de konuşan Bakan Tekin "Bir büyükşehir belediye başkanı çıkıyor, yaklaşık 2 bin 300 tane okulumuz var, bu okullardan 13 tanesini sadece bir gün temizliyor, sonra çıkıyor ekrana, diyor ki: 'Ben Ankara'daki bütün okulları temizledim.' Bu olmaz. Bu, iyi niyetli bir şey değil" dedi.