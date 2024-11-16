Trump, FETÖ'cü Kanter ile zafer kutlaması yaptı

ABD'nin ikinci kez seçilen 47. Başkanı Donald Trump, düzenlediği zafer etkinliği sırasında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olan FETÖ'cü Enes Kanter ile bir araya geldi.

Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan görüntülerde, Trump ve FETÖ'cü Kanter'in samimi bir şekilde poz verdikleri dikkat çekti.

TRUMP VE FETÖ'CÜ ENES KANTER'İN SAMİMİ GÖRÜŞMESİ

FETÖ üyesi Enes Kanter ile bir araya gelen Trump'ın çok samimi olduğu anlar kaydedilirken, FETÖ'cü Kanter sosyal medya hesabından Trump'la söz konusu görüntülerin yanı sıra bir de video paylaştı.

Videoda Trump'ın FETÖ'cü Enes Kanter'i davet ettiği ve teşekkür ettiği görülüyor. Trump'ın FETÖ'cü Kanter'e "Sen muhteşemsin" dediği duyuluyor.

FETÖ'cü Enes Kanter, Amerika'dan yaklaşık 10 sporcunun davet edildiği gecede Elon Musk ile de görüştü.

Trump'ın ABD Dışişleri Bakanlığına önerdiği Marco Rubio'nun da FETÖ ve Kanter ile yakın ilişki içinde olduğu ve 'Türkiye'ye yaptırım istediği' biliniyor.