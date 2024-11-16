Kara yollarında son durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun-Çankaya kavşakları 10-11. kilometrelerindeki (Çankaya istikameti) üst geçit köprüsünde ikileme çalışması yapılıyor. Bu nedenle ulaşım 2 şerit Çankaya, 2 şerit Samsun istikametleri olmak üzere iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Aydın-Denizli yolunun 20-21. kilometrelerinde Kumkısık Kavşak Köprüsü ve Menderes Otoyolu çalışması sebebiyle Adnan Menderes Bulvarı, Aydın-Denizli istikametinde trafiğe kapatılarak, sürücüler çevre yoluna yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometrelerinde kavşak çalışması dolayısıyla ulaşıma 2 şerit İstanbul, 2 şerit Konya istikametinden olmak üzere iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 0-4. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışması nedeniyle Adana-Ceyhan istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 11-16 ve 21-26. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Tavşanlı-Kütahya yolunun 61-63. kilometrelerinde Geven Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla Tavşanlı-Kütahya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kütahya-Tavşanlı istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Samsun-Ankara yolunun 22-25. kilometrelerinde Havza Tüneli'ndeki bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Erzurum kuzey çevre yolunun 33-34. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Söğüt-Seydikemer yolunun 9-10. kilometrelerinde (Sarıyer mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Samsun-Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer tüpten iki yönlü devam ediyor.