EPDK, elektrikte son kaynak tedarik tarifesi tüketim miktarlarını belirledi

KVKK'den Twitch'e veri sızıntısı nedeniyle 2 milyon lira ceza
KVKK'den Twitch'e veri sızıntısı nedeniyle 2 milyon lira ceza
Özgür Özel hakkındaki 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturmasında yeni gelişme
Özgür Özel hakkındaki 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturmasında yeni gelişme
'Acil yakalama' mesajıyla aranıyordu: İstanbul'da bulundu
'Acil yakalama' mesajıyla aranıyordu: İstanbul'da bulundu
İki çocuk evde ölü bulunmuştu: Kan donduran detaylar ortaya çıktı
İki çocuk evde ölü bulunmuştu: Kan donduran detaylar ortaya çıktı
Bakan Tekin mülakat eleştirilerine rakamlarla yanıt!
Bakan Tekin mülakat eleştirilerine rakamlarla yanıt!
Kuş gribi zam yumurtladı! Bakanı Yumaklı bile isyan etti
Kuş gribi zam yumurtladı! Bakanı Yumaklı bile isyan etti
Yeni yılda elektrik ve gaz zamları enflasyonla uyumlu olacak
Yeni yılda elektrik ve gaz zamları enflasyonla uyumlu olacak
8 il için 'sarı' uyarı: Karla karışık yağmur ve sağanağa dikkat
8 il için 'sarı' uyarı: Karla karışık yağmur ve sağanağa dikkat
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
ALES/3, 171 bin 640 adayın katılımıyla bu pazar yapılacak
ALES/3, 171 bin 640 adayın katılımıyla bu pazar yapılacak
Elektrikte 'sübvansiyon' kararı Resmi Gazete'de
Elektrikte 'sübvansiyon' kararı Resmi Gazete'de
Konya'da polis minibüsü ile otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Konya'da polis minibüsü ile otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Haşere ilaçlamasında 1 bebek öldü: 2 kişi tutuklandı
Haşere ilaçlamasında 1 bebek öldü: 2 kişi tutuklandı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten asgari ücret açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten asgari ücret açıklaması
Bakan Yumaklı'dan 'Köfteci Yusuf' açıklaması
Bakan Yumaklı'dan 'Köfteci Yusuf' açıklaması
Asgari ücrette pazarlık yüzde 25-35 aralığında başlayacak
Asgari ücrette pazarlık yüzde 25-35 aralığında başlayacak
Genç Muhabir silahlı saldırıya uğradı! Durumu kritik
Genç Muhabir silahlı saldırıya uğradı! Durumu kritik
PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
Türk-İş Başkanlar Kurulu'ndan asgari ücret açıklaması
Türk-İş Başkanlar Kurulu'ndan asgari ücret açıklaması
Taklit-tağşiş listesi güncellendi! Ürün sayısı 751'e çıktı
Taklit-tağşiş listesi güncellendi! Ürün sayısı 751'e çıktı
Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi
Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi
Bakan Tunç'tan İBB ve ABB'ye konser incelemesi açıklaması
Bakan Tunç'tan İBB ve ABB'ye konser incelemesi açıklaması
İki ilde korkutan deprem
İki ilde korkutan deprem
Emniyet Müdürü, kazada yaralanan polisin elini tutarak ambulansı bekledi
Emniyet Müdürü, kazada yaralanan polisin elini tutarak ambulansı bekledi
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız
Yeni kanunla yargı alanında yeni uygulamalar hayata geçecek
Yeni kanunla yargı alanında yeni uygulamalar hayata geçecek
TİHEK'ten Ankara 1 No'lu Barosuna 'ayrımcılık' cezası
TİHEK'ten Ankara 1 No'lu Barosuna 'ayrımcılık' cezası
TCMB Anketi: Enflasyonda beklenti yükseldi
TCMB Anketi: Enflasyonda beklenti yükseldi
Ücretli çalışan sayısı eylülde yıllık bazda arttı
Ücretli çalışan sayısı eylülde yıllık bazda arttı
Mehmet Uçum: Erdoğan-Bahçeli uyumuna şaşırırsınız
Mehmet Uçum: Erdoğan-Bahçeli uyumuna şaşırırsınız
Ana sayfaHaberler Ekonomi

EPDK, elektrikte son kaynak tedarik tarifesi tüketim miktarlarını belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), mesken tüketicileri, AFAD tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köy tüzel kişiliğine ait içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler, tarımsal faaliyetler için kullanılan tüketiciler ve diğer tüketici grupları için son kaynak tedarik tarifesi kapsamında yıllık tüketim miktarlarını belirlendi" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2024 10:05, Son Güncelleme : 16 Kasım 2024 10:08
Yazdır
EPDK, elektrikte son kaynak tedarik tarifesi tüketim miktarlarını belirledi

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte son kaynak tedarik tarifesi kapsamında 2025 yılına yönelik tüketim miktarlarını ve uygulama esaslarını belirledi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu düzenlemeye göre, Kurum, mesken tüketicileri, AFAD tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köy tüzel kişiliğine ait içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler, tarımsal faaliyetler için kullanılan tüketiciler ve diğer tüketici grupları için son kaynak tedarik tarifesi kapsamında yıllık tüketim miktarları belirlendi.

Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'in 5'inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan tüketim miktarı, 1/2/2025 tarihinden itibaren 2025 yılı için mesken tüketici grubu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile birlikte mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayacı ile ölçümleri yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerlerine yönelik yıllık 5 bin kilovatsaat olarak uygulanacak.

Yine bu miktar, mesken tüketici grubu kapsamında yer alan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köy tüzel kişiliğine ait içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler ile diğer tüketicilere ve tarımsal faaliyetler tüketici grubuna yönelik yıllık 100 milyon kilovatsaat, kalan tüketici gruplarına yönelik yıllık 15 bin kilovatsaat olarak uygulanacak.

Öte yandan, aynı tebliğde yer alan Kurulca belirlenen katsayının (KBK) 1 Ocak 2025'ten itibaren 1,0938 olarak uygulanmasının devamına karar verildi.

Söz konusu karar, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber