'Acil yakalama' mesajıyla aranıyordu: İstanbul'da bulundu
Almanya tarafından çıkartılan Difüzyon Mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandı.
Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesanbı üzerinden paylaştı.
Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:
"İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; kriptolu cep telefonuyla bir iletişim uygulaması üzerinden diğer şahıslarla iletişime geçip, çeşitli uyuşturucu maddeleri satarak yüklü miktarda kar elde ettiği tespit edilen Daniel Sobotta İstanbul'un Şişli ilçesinde yakalandı.
Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve Göç İdaresi Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz"