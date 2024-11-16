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NBA'de Alperen Şengün, galibiyete 'triple-double' ile katkı yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta Los Angeles Clippers'ı 125-104 mağlup etti. Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu, Clippers karşısında 16 sayı, 10 ribaunt ve 10 asist yaptı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2024 11:01, Son Güncelleme : 16 Kasım 2024 11:02
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NBA'de Alperen Şengün, galibiyete 'triple-double' ile katkı yaptı

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta Los Angeles Clippers'ı 125-104 mağlup etti.

NBA'e 12 maçla devam edildi. Rockets, konuk ettiği Clippers'ı 21 sayı farkla mağlup etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün, 16 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle oynadığı maçta takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Rockets'ta Jabari Smith, 28 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

Clippers'ta James Harden'ın 21 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.


- Cavaliers, 14'te 14 yaptı

Sezona namağlup devam eden Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Chicago Bulls'u 144-126 mağlup ederek 14'te 14 yaptı.

Cleveland Cavaliers, NBA tarihinde sezona 14 galibiyetle başlayan 6. takım konumunda bulunuyor.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell, 37 sayıyla galibiyette katkı sağladı.

Coby White'ın attığı 29 sayı, Bulls'un mağlubiyetini engelleyemedi.


- LeBron James, NBA kariyerinde ilk kez üst üste 4 kez "triple-double" yaptı

Los Angeles Lakers, deplasmanda San Antonio Spurs'u 120-115 mağlup etti.

Lakers'ta Anthony Davis 40 sayı, 12 ribaunt, LeBron James ise 15 sayı, 16 ribaunt ve 12 asistle oynadı. Böylece, James, NBA kariyerinde ilk kez üst üste 4 kez "triple-double" yaptı.

Spurs'ta ise Victor Wembanyama, 28 sayı 14 ribauntla mağlubiyete engel olamadı.


- De'Aaron Fox'un 60 sayısı galibiyet için yeterli olmadı

Minnesota Timberwolves, deplasmanda Sacramento Kings'i uzatmaların ardından 130-126 yendi.

Timberwolves'ta Anthony Edwards, 36 sayıyla oynadı ve takımını galibiyete taşıdı.

De'Aaron Fox'un 60 sayısı, Kings'e galibiyet getirmeye yetmedi.


Sonuçlar:

Indiana Pacers-Miami Heat: 111-124

Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 98-86

Toronto Raptors-Detroit Pistons: 95-99

Atlanta Hawks-Washington Wizards: 129-117

Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 144-126

New York Knicks-Brooklyn Nets: 124-122

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 115-120

Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 125-104

New Orleans Pelicans-Denver Nuggets: 101-94

Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 99-83

Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 123-118

Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 126-130 (uzatmalarda)

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