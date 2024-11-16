KVKK'den Twitch'e veri sızıntısı nedeniyle 2 milyon lira ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), sosyal medya platformu Twitch'e, veri sızıntısı nedeniyle 2 milyon lira idari para cezası verdi.

KVKK, Twitch'te yaklaşık 125 GB'lık veri sızıntısı yaşandığı iddiaları üzerine resen inceleme başlattı.

İnceleme sonucu, veri sorumlusunun sistemdeki problemleri ortadan kaldıracak yapılandırmaları uygularken yeterli özeni göstermediğini belirleyen KVKK, ihlal meydana gelmeden önce alınması gereken güvenlik önlemlerinin veri ihlali sonrası alındığını, risk ve tehditlerin belirlenmesinde yetersiz kalındığını tespit etti.

İhlalden, Türkiye'de yerleşik 35 bin 274 kişinin etkilendiği tespit edildi.

KVKK, Twitch'e, "Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alma yükümlülüğüne aykırı hareket" sebebiyle 1 milyon 750 bin lira, veri ihlali hakkında bildirimde bulunulmaması nedeniyle de 250 bin lira olmak üzere toplam 2 milyon lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.