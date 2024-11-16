Ordu'da öğretmen çiftin prematüre ikizleri 16. ayına girdi

Türk Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
Türk Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarı sabır gerektiriyor
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarı sabır gerektiriyor
'Damsız girilmez'e para cezası
'Damsız girilmez'e para cezası
KVKK'den Twitch'e veri sızıntısı nedeniyle 2 milyon lira ceza
KVKK'den Twitch'e veri sızıntısı nedeniyle 2 milyon lira ceza
Özgür Özel hakkındaki 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturmasında yeni gelişme
Özgür Özel hakkındaki 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturmasında yeni gelişme
'Acil yakalama' mesajıyla aranıyordu: İstanbul'da bulundu
'Acil yakalama' mesajıyla aranıyordu: İstanbul'da bulundu
İki çocuk evde ölü bulunmuştu: Kan donduran detaylar ortaya çıktı
İki çocuk evde ölü bulunmuştu: Kan donduran detaylar ortaya çıktı
Bakan Tekin mülakat eleştirilerine rakamlarla yanıt!
Bakan Tekin mülakat eleştirilerine rakamlarla yanıt!
Kuş gribi zam yumurtladı! Bakanı Yumaklı bile isyan etti
Kuş gribi zam yumurtladı! Bakanı Yumaklı bile isyan etti
Yeni yılda elektrik ve gaz zamları enflasyonla uyumlu olacak
Yeni yılda elektrik ve gaz zamları enflasyonla uyumlu olacak
8 il için 'sarı' uyarı: Karla karışık yağmur ve sağanağa dikkat
8 il için 'sarı' uyarı: Karla karışık yağmur ve sağanağa dikkat
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
ALES/3, 171 bin 640 adayın katılımıyla bu pazar yapılacak
ALES/3, 171 bin 640 adayın katılımıyla bu pazar yapılacak
Elektrikte 'sübvansiyon' kararı Resmi Gazete'de
Elektrikte 'sübvansiyon' kararı Resmi Gazete'de
Konya'da polis minibüsü ile otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Konya'da polis minibüsü ile otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Haşere ilaçlamasında 1 bebek öldü: 2 kişi tutuklandı
Haşere ilaçlamasında 1 bebek öldü: 2 kişi tutuklandı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten asgari ücret açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten asgari ücret açıklaması
Bakan Yumaklı'dan 'Köfteci Yusuf' açıklaması
Bakan Yumaklı'dan 'Köfteci Yusuf' açıklaması
Asgari ücrette pazarlık yüzde 25-35 aralığında başlayacak
Asgari ücrette pazarlık yüzde 25-35 aralığında başlayacak
Genç Muhabir silahlı saldırıya uğradı! Durumu kritik
Genç Muhabir silahlı saldırıya uğradı! Durumu kritik
PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
Türk-İş Başkanlar Kurulu'ndan asgari ücret açıklaması
Türk-İş Başkanlar Kurulu'ndan asgari ücret açıklaması
Taklit-tağşiş listesi güncellendi! Ürün sayısı 751'e çıktı
Taklit-tağşiş listesi güncellendi! Ürün sayısı 751'e çıktı
Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi
Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi
Bakan Tunç'tan İBB ve ABB'ye konser incelemesi açıklaması
Bakan Tunç'tan İBB ve ABB'ye konser incelemesi açıklaması
İki ilde korkutan deprem
İki ilde korkutan deprem
Emniyet Müdürü, kazada yaralanan polisin elini tutarak ambulansı bekledi
Emniyet Müdürü, kazada yaralanan polisin elini tutarak ambulansı bekledi
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız
Yeni kanunla yargı alanında yeni uygulamalar hayata geçecek
Yeni kanunla yargı alanında yeni uygulamalar hayata geçecek
TİHEK'ten Ankara 1 No'lu Barosuna 'ayrımcılık' cezası
TİHEK'ten Ankara 1 No'lu Barosuna 'ayrımcılık' cezası
Ana sayfaHaberler

Ordu'da öğretmen çiftin prematüre ikizleri 16. ayına girdi

Ordu'da 1 kilo 495 gram ve 1 kilo 865 gram ağırlığında dünyaya gelen ikizler Alper Ege ve Ahmet Alp, bir aylık zorlu yoğun bakım sürecinin ardından sağlıklarına kavuştu. Anne Elveda Akkaya: "Prematüre doğan bebeklerin gelişimlerine yönelik bir tedirginliğimiz oldu. Ancak gelinen süreçte bu tedirginliklerimizin hiçbiri kalmadı" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2024 12:10, Son Güncelleme : 16 Kasım 2024 12:09
Yazdır
Ordu'da öğretmen çiftin prematüre ikizleri 16. ayına girdi

Ordu'da 1 kilo 495 gram ve 1 kilo 865 gram ağırlığında dünyaya gelen ikizler Alper Ege ve Ahmet Alp, bir aylık zorlu yoğun bakım sürecinin ardından sağlıklarına kavuştu.

Altınordu ilçesinde özel okulda öğretmenlik yapan 33 yaşındaki Serkan Akkaya ile 32 yaşındaki Elveda Akkaya, evliliklerinin dördüncü yılında ikiz bebek müjdesi aldı.

Büyük sevinç yaşayan çiftin mutluluğuna, 32 haftalıkken dünyaya gelen bebeklerine bir şey olacağı düşüncesiyle gölge düştü.

Özel hastanede 14 Temmuz 2023'te gerçekleşen doğumun ardından Alper Ege ve Ahmet Alp ismi verilen prematüre ikizler, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yenidoğan Ünitesinde tedavi altına alındı.

Aile, Uzman Dr. İrem İyigün'ün yoğun bakımda bir ay tedavilerini takip ettiği ikizlerine kavuştu.

Akkaya çifti, 16 aylık bebeklerini sağlıklı şekilde büyütmenin mutluluğunu yaşıyor.

Anne Elveda Akkaya, AA muhabirine, ikiz bebeklerinin 32. haftada normal doğumla dünyaya geldiğini söyledi.

Doktorların, erken doğumun yol açabileceği riskleri kendilerine anlattığını belirten Akkaya, "Biz o süreci hep olumlu düşünmek istedik ama maalesef hiç beklemediğimiz bir zamanda bebeklerimiz dünyaya geldi." dedi.

- "Çok şükür gelişimleri çok hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı"

Bebeklerde erken doğuma bağlı bir takım sağlık sorunları olduğunu ifade eden Akkaya, bu nedenle zorlu ve sancılı bir süreç yaşadıklarını anlattı.

Akkaya, hastane sürecinin zor geçtiğini dile getirerek, "O günler bizim için oldukça üzüntülü ve korku dolu günlerdi. Bebekler solunum sıkıntısı yaşadığı için epey tedirgin olduk." diye konuştu.

Tedavinin ardından bebeklerin kilo aldığını ve solunum sorunlarını aştıklarını belirten Akkaya, şöyle devam etti:

"Çok şükür gelişimleri çok hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı. Bu süreçte bize göre en büyük şansımız, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yenidoğan Ünitesindeki doktorumuz İrem hanımdı. Doktorumuz, bebeklerimizin takibine yönelik bizlere çok büyük destek verdi."

Akkaya, "Biz de her aile gibi zorlu süreçlerden geçtik. Yeni doğan annesi olmak zor ama bence prematüre ve ikiz annesi olmak çok daha zor." dedi.

Bebeklerin sağlığının gayet iyi olduğuna işaret eden Akkaya, şunları kaydetti:

"Prematüre doğan bebeklerin gelişimlerine yönelik bir tedirginliğimiz oldu. Ancak gelinen süreçte bu tedirginliklerimizin hiçbiri kalmadı. Bebeklerimiz gününde doğan bebekler gibi besleniyor ve büyüyor. Belli bir kilonun altında doğan çocuklar için herkes endişe yaşıyor. Bizler de bunu yaşadık. Prematüre doğan bebekler, gününde doğan bebekten daha geri kalır, bazı davranışları ve yaşam şansı daha az olur gibi bir algı var. Bize göre tam aksine gününde doğan bebekten daha hızlı gelişiyor. Bu konuda herkes ön yargısını yıksın. Sadece ilk bir, iki aylık süreçler sancılı geçebiliyor. Tıp da bu anlamda çok ilerledi."

Baba Serkan Akkaya ise erken doğum dolayısıyla ikizlerin hayatından endişe duyduklarını belirterek, "Oksijene bağlı bir süre tedavi gördüler. Anne ile birlikte zorlu bir süreç geçirdik. Bebeği erken dünyaya gelen anne ve babalara tavsiyemiz, süreci sabırla takip etmeleri ve doktorlarına güvenmeleri." ifadelerini kullandı.

Akkaya, 16 aylık ikizlerin evin neşesi olduğunu sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber