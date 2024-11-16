Trenin çarptığı kamyonet hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Türk Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
Türk Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarı sabır gerektiriyor
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarı sabır gerektiriyor
'Damsız girilmez'e para cezası
'Damsız girilmez'e para cezası
KVKK'den Twitch'e veri sızıntısı nedeniyle 2 milyon lira ceza
KVKK'den Twitch'e veri sızıntısı nedeniyle 2 milyon lira ceza
Özgür Özel hakkındaki 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturmasında yeni gelişme
Özgür Özel hakkındaki 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturmasında yeni gelişme
'Acil yakalama' mesajıyla aranıyordu: İstanbul'da bulundu
'Acil yakalama' mesajıyla aranıyordu: İstanbul'da bulundu
İki çocuk evde ölü bulunmuştu: Kan donduran detaylar ortaya çıktı
İki çocuk evde ölü bulunmuştu: Kan donduran detaylar ortaya çıktı
Bakan Tekin mülakat eleştirilerine rakamlarla yanıt!
Bakan Tekin mülakat eleştirilerine rakamlarla yanıt!
Kuş gribi zam yumurtladı! Bakanı Yumaklı bile isyan etti
Kuş gribi zam yumurtladı! Bakanı Yumaklı bile isyan etti
Yeni yılda elektrik ve gaz zamları enflasyonla uyumlu olacak
Yeni yılda elektrik ve gaz zamları enflasyonla uyumlu olacak
8 il için 'sarı' uyarı: Karla karışık yağmur ve sağanağa dikkat
8 il için 'sarı' uyarı: Karla karışık yağmur ve sağanağa dikkat
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
ALES/3, 171 bin 640 adayın katılımıyla bu pazar yapılacak
ALES/3, 171 bin 640 adayın katılımıyla bu pazar yapılacak
Elektrikte 'sübvansiyon' kararı Resmi Gazete'de
Elektrikte 'sübvansiyon' kararı Resmi Gazete'de
Konya'da polis minibüsü ile otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Konya'da polis minibüsü ile otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Haşere ilaçlamasında 1 bebek öldü: 2 kişi tutuklandı
Haşere ilaçlamasında 1 bebek öldü: 2 kişi tutuklandı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten asgari ücret açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten asgari ücret açıklaması
Bakan Yumaklı'dan 'Köfteci Yusuf' açıklaması
Bakan Yumaklı'dan 'Köfteci Yusuf' açıklaması
Asgari ücrette pazarlık yüzde 25-35 aralığında başlayacak
Asgari ücrette pazarlık yüzde 25-35 aralığında başlayacak
Genç Muhabir silahlı saldırıya uğradı! Durumu kritik
Genç Muhabir silahlı saldırıya uğradı! Durumu kritik
PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
Türk-İş Başkanlar Kurulu'ndan asgari ücret açıklaması
Türk-İş Başkanlar Kurulu'ndan asgari ücret açıklaması
Taklit-tağşiş listesi güncellendi! Ürün sayısı 751'e çıktı
Taklit-tağşiş listesi güncellendi! Ürün sayısı 751'e çıktı
Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi
Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi
Bakan Tunç'tan İBB ve ABB'ye konser incelemesi açıklaması
Bakan Tunç'tan İBB ve ABB'ye konser incelemesi açıklaması
İki ilde korkutan deprem
İki ilde korkutan deprem
Emniyet Müdürü, kazada yaralanan polisin elini tutarak ambulansı bekledi
Emniyet Müdürü, kazada yaralanan polisin elini tutarak ambulansı bekledi
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız
Yeni kanunla yargı alanında yeni uygulamalar hayata geçecek
Yeni kanunla yargı alanında yeni uygulamalar hayata geçecek
TİHEK'ten Ankara 1 No'lu Barosuna 'ayrımcılık' cezası
TİHEK'ten Ankara 1 No'lu Barosuna 'ayrımcılık' cezası
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Trenin çarptığı kamyonet hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Muş'ta yolcu treniyle kamyonetin hemzemin geçitte çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2024 14:41, Son Güncelleme : 16 Kasım 2024 14:42
Yazdır
Trenin çarptığı kamyonet hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Merkeze bağlı Tandoğan Köyü mevkiinde Tatvan-Elazığ seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Ali Özmen'in (55) kullandığı 09 RS 244 plakalı kamyonetle çarpıştı.

HURDAYA DÖNDÜ

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet hurdaya döndü, sürücü Ali Özmen ve araçtaki Ömer Tuğlacı ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen sürücü Ali Özmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Ömer Tuğlacı'nın tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber