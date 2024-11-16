Trenin çarptığı kamyonet hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Merkeze bağlı Tandoğan Köyü mevkiinde Tatvan-Elazığ seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Ali Özmen'in (55) kullandığı 09 RS 244 plakalı kamyonetle çarpıştı.

HURDAYA DÖNDÜ

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet hurdaya döndü, sürücü Ali Özmen ve araçtaki Ömer Tuğlacı ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen sürücü Ali Özmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Ömer Tuğlacı'nın tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başladı.