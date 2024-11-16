Trenin çarptığı kamyonet hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Muş'ta yolcu treniyle kamyonetin hemzemin geçitte çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2024 14:41, Son Güncelleme : 16 Kasım 2024 14:42
Merkeze bağlı Tandoğan Köyü mevkiinde Tatvan-Elazığ seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Ali Özmen'in (55) kullandığı 09 RS 244 plakalı kamyonetle çarpıştı.
HURDAYA DÖNDÜ
Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet hurdaya döndü, sürücü Ali Özmen ve araçtaki Ömer Tuğlacı ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR
AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen sürücü Ali Özmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Ömer Tuğlacı'nın tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başladı.