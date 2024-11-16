Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Kasım 2021'de vefat eden şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç'u andı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net