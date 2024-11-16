Sağlık Bakanlığı'ndan 'Yenidoğan Bilim Kurulu'
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Yenidoğan Bilim Kurulu'
Bakan Tekin: '90'lı yıllara göre 3 katı okul yaptık'
Bakan Tekin: '90'lı yıllara göre 3 katı okul yaptık'
İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın zirvesindeki yerini koruyor
İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın zirvesindeki yerini koruyor
Diyanet İşleri Başkanı: Kudüs'te katliam yapılıyor
Diyanet İşleri Başkanı: Kudüs'te katliam yapılıyor
23 yaşındaki hemşirenin acı ölümü
23 yaşındaki hemşirenin acı ölümü
Türk Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
Türk Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarı sabır gerektiriyor
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarı sabır gerektiriyor
'Damsız girilmez'e para cezası
'Damsız girilmez'e para cezası
KVKK'den Twitch'e veri sızıntısı nedeniyle 2 milyon lira ceza
KVKK'den Twitch'e veri sızıntısı nedeniyle 2 milyon lira ceza
Özgür Özel hakkındaki 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturmasında yeni gelişme
Özgür Özel hakkındaki 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturmasında yeni gelişme
'Acil yakalama' mesajıyla aranıyordu: İstanbul'da bulundu
'Acil yakalama' mesajıyla aranıyordu: İstanbul'da bulundu
İki çocuk evde ölü bulunmuştu: Kan donduran detaylar ortaya çıktı
İki çocuk evde ölü bulunmuştu: Kan donduran detaylar ortaya çıktı
Bakan Tekin mülakat eleştirilerine rakamlarla yanıt!
Bakan Tekin mülakat eleştirilerine rakamlarla yanıt!
Kuş gribi zam yumurtladı! Bakanı Yumaklı bile isyan etti
Kuş gribi zam yumurtladı! Bakanı Yumaklı bile isyan etti
Yeni yılda elektrik ve gaz zamları enflasyonla uyumlu olacak
Yeni yılda elektrik ve gaz zamları enflasyonla uyumlu olacak
8 il için 'sarı' uyarı: Karla karışık yağmur ve sağanağa dikkat
8 il için 'sarı' uyarı: Karla karışık yağmur ve sağanağa dikkat
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
ALES/3, 171 bin 640 adayın katılımıyla bu pazar yapılacak
ALES/3, 171 bin 640 adayın katılımıyla bu pazar yapılacak
Elektrikte 'sübvansiyon' kararı Resmi Gazete'de
Elektrikte 'sübvansiyon' kararı Resmi Gazete'de
Konya'da polis minibüsü ile otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Konya'da polis minibüsü ile otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Haşere ilaçlamasında 1 bebek öldü: 2 kişi tutuklandı
Haşere ilaçlamasında 1 bebek öldü: 2 kişi tutuklandı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten asgari ücret açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten asgari ücret açıklaması
Bakan Yumaklı'dan 'Köfteci Yusuf' açıklaması
Bakan Yumaklı'dan 'Köfteci Yusuf' açıklaması
Asgari ücrette pazarlık yüzde 25-35 aralığında başlayacak
Asgari ücrette pazarlık yüzde 25-35 aralığında başlayacak
Genç Muhabir silahlı saldırıya uğradı! Durumu kritik
Genç Muhabir silahlı saldırıya uğradı! Durumu kritik
PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
Türk-İş Başkanlar Kurulu'ndan asgari ücret açıklaması
Türk-İş Başkanlar Kurulu'ndan asgari ücret açıklaması
Taklit-tağşiş listesi güncellendi! Ürün sayısı 751'e çıktı
Taklit-tağşiş listesi güncellendi! Ürün sayısı 751'e çıktı
Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi
Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi
Bakan Tunç'tan İBB ve ABB'ye konser incelemesi açıklaması
Bakan Tunç'tan İBB ve ABB'ye konser incelemesi açıklaması
Ana sayfaHaberler Yaşam

Diyanet İşleri Başkanı: Kudüs'te katliam yapılıyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kudüs'te Haçlıların torunları olan siyonist Hristiyanlar ve siyonist Yahudilerin işbirliğinde soykırım yapılıyor, kan akıyor, katliam yapılıyor" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2024 16:45, Son Güncelleme : 16 Kasım 2024 16:46
Yazdır
Diyanet İşleri Başkanı: Kudüs'te katliam yapılıyor

Erbaş, Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda 190 öğrenci için düzenlenen Hafızlık İcazet Töreni'nde yaptığı konuşmada, hafızların ömürleri boyunca Kur'an'ı muhafaza edecek kişiler olduğunu ifade etti.

Hafızlığın "Kur'an'ı muhafaza eden" anlamına geldiğini belirten Erbaş, merasimlerin en hayırlısının olduğu bir programa katılmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Müslümanların Kudüs'te gerçekleştirdiği barış sayesinde 4 asır boyunca farklı kültürlerden, farklı renklerden insanların barış içerisinde yaşadığını aktaran Erbaş, "4 asır sonra kargaşanın, zulmün temsilcisi Romalıların torunları Haçlılar, 1099'da önlerine çıkan Ortodoks şehirlerin köylerini de yerle bir ederek Kudüs'e kadar geldiler, Kudüs'te yeniden bir katliam yaptılar." dedi.

Romalı dedelerinin Kudüs'te yaptıkları katliamın benzerini torunlarının yaptığını dile getiren Erbaş, "88 sene sonra hepimizin adına, tüm Müslümanların adına 1187 yılında yine Kur'an'ın adaletini orada sağlamak için Selahaddin Eyyubi ve İslam ordusu Kudüs'te Haçlıların zulmüne Kur'an ile son verdi." diye konuştu.

"Kudüs'te kan akıyor, katliam yapılıyor"

Erbaş, Kur'an'ın, zulmü ortadan kaldıran bir kitap olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün Kudüs'te Haçlıların torunları olan siyonist Hristiyanlar ve siyonist Yahudilerin işbirliğinde soykırım yapılıyor, kan akıyor, katliam yapılıyor. Ey Müslümanlar, neredesiniz? Bu soykırıma Selahaddin Eyyubi ve onun ordusundaki Müslümanlar gibi ne zaman son vereceksiniz? 88 seneyi beklememiz mi gerekiyor? 1948'ten bu yana 76 yıldır orada zulüm devam ediyor. Bu zulmün bitmesi için oradaki siyonistlerin, zalimlerin artık zulmünün son bulması için dua edelim."

"30 bine yakın bebek ölürken biz ne yapıyoruz?"

En kısa zamanda Müslümanların birlik ve beraberliğini, dünyanın vicdanlı insanlarının bu zulmü görmesini temenni eden Erbaş, "2 milyar Müslüman elleriyle ne yapıyor bugün? Orada gözümüzün önünde, burnumuzun dibinde 30 bine yakın bebek ölürken biz ellerimizle ne yapıyoruz, bunu sorgulamamız lazım." diye konuştu.

Erbaş, sadece dua etmekle, "yüreğimiz yanıyor" demekle bu zulmün ortadan kalkmayacağını vurgulayarak, Müslümanların ve dünyanın vicdanlı insanlarının bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

Bu zulmün durdurulması gerektiğine dikkati çeken Erbaş, "Yoksa bu zulüm hepimizi boğar, mazlumların ahı hepimizi bulur, bunu aklımızdan çıkartmayalım. Elimizden bir şey gelmezse dilinizle kötülüğü ortadan kaldırın. Mazlumların zulümden kurtulması için mutlaka dünyanın ayakta olması lazım." dedi.

Konuşmanın ardından Erbaş, Sivas Vali Vekili İhsan Maskar, Belediye Başkanı Adem Uzun ve İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, il genelindeki Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 190 öğrenciye belgelerini takdim etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber