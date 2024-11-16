56 yaşındaki Dekan kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Mahmutlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta ailesi ve yakınları ve Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, akademisyenlerin katıldığı törenle toprağa verildi.

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