56 yaşındaki Dekan kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen geçirdiği kalk krizi sonucu 56 yaşında hayatını kaybetti
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2024 18:42, Son Güncelleme : 16 Kasım 2024 18:43
Ankara'da dün akşam saatlerinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Sökmen'in naaşı, memleketi Hatay'ın Erzin ilçesine götürüldü.
Mahmutlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta ailesi ve yakınları ve Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, akademisyenlerin katıldığı törenle toprağa verildi.