Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2024 21:05, Son Güncelleme : 16 Kasım 2024 21:05
Hakkı Ş. idaresindeki 37 AAN 717 plakalı otomobil, Gökbelen köyü Sarnıç Mahallesi'nde devrildi.
Otomobilde bulunan Cemile Ş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Nazmiye Ş, ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.