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A Milli Futbol Takımı'mız Galler ile berabere kaldı

A Milli Futbol Takımı'mız UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler ile 0-0 berabere kaldı. Bizim Çocuklar grupta liderliğini korurken A Ligi biletini son maça bıraktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2024 22:35, Son Güncelleme : 16 Kasım 2024 22:38
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A Milli Futbol Takımı'mız Galler ile berabere kaldı

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Kayseri'de Galler'i konuk etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan kritik mücadele, golsüz tamamlandı.

A Milli Takımımız, 87. dakikada penaltı kazandı. 89. dakikada topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, topu direğe nişanlayınca, Ay-yıldızlılarımız, öne geçme şansını kullanamadı.

Galibiyet A Ligi'ni getirecek

Bu sonuçla puanını 11'e çıkaran Milliler, liderliğini korurken A Ligi biletini son maça bıraktı. Galler ise puanını 9'a çıkardı ve liderlik şansını son haftaya bıraktı.

İki takım arasında Galler'de oynanan grubun ilk maçı da 0-0 sona erdi.

İzmir'de ikinci maçta İzlanda'yı 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü karşılaşmada Samsun'da Karadağ'ı 1-0, dördüncüde ise deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yenmişti.

Galler ise Karadağ'ı 2-1 mağlup ederken deplasmanda İzlanda ile 2-2 berabere kaldı. Galler gruptaki son maçında sahasında Karadağ'ı 1-0 yendi.

Gruptaki diğer maçta İzlanda, Karadağ'ı deplasmanda 2-0 yendi.

Maçın önemli anları

6. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı yayın sağında bulunan Arda Güler'e verdi. Arda Güler'in şutunda top kaleci Darlow'da kaldı.

14. dakikada sağ kanattan kullanılan korner atışı sonrası ceza sahası dışında toplu buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutunda, meyin yuvarlak üstten auta çıktı.

27. dakikada Hakan Çalhanoğlu'un ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak savunmadan sekip üstten kornere gitti.

32. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında Yunus Akgün kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yunus Akgün'ün vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Darlow'dan oyun alanına döndü.

45+5'inci dakikada Wilson'un ceza saha dışından sert şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyuna alanına döndü.

Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

51. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yunus Akgün'ün sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

66. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Orkun Kökçü'nün şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

67. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün pasında, Enes Ünal'ın dizine çarpan top yandan auta çıktı.

70. dakikada sol kanattan gelişen Türkiye atağında, Eren Elmalı'nın ceza sahasına ortasında Yunus Akgün kafa ile topu Enes Ünal'a gönderdi. Enes Ünal'ın röveşatasında, meşin yuvarlak savunma oyuncusuna çarparak kornere gitti.

77. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan ceza sahasına pasına, Arda Güler'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

80. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla üstten auta gitti.

89. dakikada Yunus Akgün'ün düşürülmesi sonrası kazanılan penaltı atışını kullanan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

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