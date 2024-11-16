Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Vatandaşlardan Ömer Ertekin, AA muhabirine, kar yağışına çok sevindiklerini belirterek, "Kar yağışı başladı inşallah devam eder. Hızlı bir şekilde kayak sezonunun açılmasını bekliyoruz." dedi.

İlçede etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle araçlar, caddeler, yollar beyaza büründü.

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