Kars'ta kar yağışı etkili oldu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2024 23:09, Son Güncelleme : 16 Kasım 2024 23:09
İlçede etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle araçlar, caddeler, yollar beyaza büründü.
Vatandaşlardan Ömer Ertekin, AA muhabirine, kar yağışına çok sevindiklerini belirterek, "Kar yağışı başladı inşallah devam eder. Hızlı bir şekilde kayak sezonunun açılmasını bekliyoruz." dedi.