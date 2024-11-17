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MHP'den Bakan Şimşek'e: Maaşlara refah payı eklenmeli

MHP temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde çalışanlar ve dar gelirlilere yönelik "Vergi dilimi yüzde 15'te sabitlensin, enflasyon farkına ek olarak bir refah artışı verilsin, asgari ücrette işveren desteği artırılsın, imar ve emlak rantı vergilendirilsin, esnafın ödediği kredi kartı komisyon oranları düşürülsün" talebinde bulundu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 17 Kasım 2024 07:44, Son Güncelleme : 17 Kasım 2024 07:47
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MHP'den Bakan Şimşek'e: Maaşlara refah payı eklenmeli

MHP, çalışanların ödediği gelir vergisi diliminin yüzde 15'te sabitlenmesini, enflasyon farkına ek olarak refah artışı payı verilmesini, asgari ücretteki işveren desteğinin artırılmasını istedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde MHP temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten çalışanlar ve dar gelirlilere yönelik taleplerde bulundu. MHP'lilerin gündeme getirdiği bazı talepler şöyle:

VERGİ DİLİMİ SABİTLENMELİ

Memur ve diğer kamu görevlilerimizin aylıklarından kesilen vergi diliminin yüzde 15'e sabitlenmesi yönünde bir beklentisi bulunmaktadır. 2024-2025 yıllarını kapsayan dönemde hedeflenen enflasyon oranlarının altında kalan maaş artışları nedeniyle ortaya çıkan mali daralmanın enflasyon farkına ek olarak bir refah artışıyla telafi edilmesi gerekmektedir. Asgari ücretteki işveren destekleri artırılmalıdır.

İMAR RANTI VERGİLENDİRİLMELİ

Vergilendirilmeyen gelirlerden vergi alınmasına, özellikle de beyana tabi geliri ile harcamaları arasında uyumsuzluk olan mükelleflerden özel gider bildirimi istenmesine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Gayrimenkul sektöründe tüm kamusal işlemlerde rayiç bedeller yerine gerçek değerlerin kullanılmasını sağlamak suretiyle vergi adaleti sağlanmalı, kayıt dışılık önlenmeli ve vergi gelirleri artırılmalıdır, imar ve emlak rantı mutlaka vergilendirilmelidir.

KREDİ KARTI KOMİSYON ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİ

Bankaların kredi kartıyla yapılan harcamalar için aldığı yüksek komisyon oranları esnafımızı bezdirmiştir. Bununla birlikte, işletme ücreti, POS ücreti derken esnaf mağdur olmakta, bazı ürünlerde zarar etmektedir. Esnafın ödediği kredi kartı komisyon oranları düşürülmeli, bankaların uygulamaları sıkı bir şekilde denetlenmelidir.

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